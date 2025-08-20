Dron priletel na Poljsko, išče se kraj srečanja Putina, Trumpa in Zelenskega – Madžarska odpade

Piše: Spletni časopis

Poljsko naselje sto kilometrov od meje z Ukrajino je zadel neznani leteči predmet, zdi se, da dron, in poškodoval tri stavbe. Čigav je, še ni povsem jasno.

Rusiji pa je po poročilih iz Slovaške in Madžarske uspelo ponovno vzpostaviti dostavo nafte Slovaški in Madžarski, ki je bila nekaj časa prekinjena zaradi ukrajinskih napadov na infrastrukturo v Rusiji. Vse več pa je slišati pomislekov, da Madžarska ni primeren kraj za srečanje med Putinom in Zelenskim po tem, ko je že Trump zavrnil prvo Putinovo idejo o srečanju v Moskvi. Putin ima težavo, ker številne države odpadejo, ker bi ga lahko tam aretirali zaradi tiralice mednarodnega sodišča zaradi ugrabljenih ukrajinskih otrok.

Poljski premier Donald Tusk Madžarsko kot kraj srečanja med Zelenskim in Putinom zavrača, ker je bil tam podpisan memorandum, kako bodo države Zahoda in Rusija zagotavljale varnost Ukrajini, če se odpove nuklearnemu orožju. Posledica pa je bila, da je Rusija najprej okupirala Krim, potem pa poskušala še celotno Ukrajino. Na zagotovila pa so vsi pozabili.

Iz Rusije pa prihajajo posnetki o dolgih vrstah na črpalkah v celih regijah in tudi na Krimu. Po ocenah v Ukrajini je to posledica napadov dronov.

V Rusiji pa poročajo, da gre pri vrstah in višjih cenah za posledice običajnih vzdrževanj.

Je pa Poljsko danes zadel neznani leteči predmet in poškodoval tri stavbe sto kilometrov od meje z Ukrajino. Sumijo, da gre za dron ruskega izvora. Ni pa to mogoče zanesljivo reči, ker zaradi vojne v Ukrajini po zraku leti vse mogoče.