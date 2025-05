Piše: Álvaro Peñas

V intervjuju dr. Oleksandr Shulga, direktor Inštituta za študije in analizo ruskih konfliktov (IKAR), pojasnjuje ruski pogled, tako poljudni kot uradni, na vojno in mirovne načrte predsednika Donalda Trumpa.

Pogovorili smo se tudi o tem, kako odnos ameriške administracije dojemajo v Ukrajini.

Pred mesecem dni sta bila za Ruse glavna problema situacija pri Kursku in gospodarske razmere. Kaj zdaj skrbi Ruse? Kako vidijo Donalda Trumpa?

Rusi so še vedno zaskrbljeni zaradi gospodarskih težav in dolgotrajnega trajanja vojne. Z gospodarskega vidika ostajajo plače in pokojnine nizke, inflacija pa še naprej narašča. Kljub okrevanju rublja so Rusi pesimistični glede izboljšanja gospodarskih razmer, še toliko bolj zaradi padca cen nafte. Seveda so optimistični glede pogajanj, ki pritegnejo veliko pozornosti in menijo, da bo Trumpu nekako uspelo doseči ugoden mir za Rusko federacijo. To je edina resnična razlika od prejšnje situacije, upanje, da bo Trump dosegel mirovni sporazum in končal sankcije proti Rusiji. Zaradi podrobnosti, kot je zavrnitev obsodbe ruskih vojnih zločinov ali spoštovanje, ki ga kaže do Putina, Rusi na ameriškega predsednika gledajo z optimizmom.

Kakšna je vizija Kremlja?

Kremelj je prepričan v možnost, da bi Trumpa lahko uporabil kot orodje za vplivanje na Ukrajino. Zaradi tega se zdi, da Putin sprejema premise ameriške administracije o miru, medtem, ko počne ravno nasprotno in postavlja popolnoma nesprejemljive zahteve. Zaradi tega zmernega optimizma Kremelj z velikim spoštovanjem govori o Donaldu Trumpu in prevzema številne njegove izjave, na primer, da ne bi bilo vojne, če bi Trump ostal na oblasti. Seveda je rusko vodstvo navdušeno, da ljudje, kot je Witkoff, Trumpov odposlanec za pogajanja s Putinom, točko za točko ponavljajo rusko propagando, kot so referendumi na okupiranih območjih. Rusija meni, da je velik uspeh njene diplomacije, da ji je uspelo Kellogga v pogajalski ekipi zamenjati z nesposobnežem, kot je Witkoff. Noro je, da lahko Kremelj narekuje, kdo bo in kdo ne bo v ameriški pogajalski ekipi.

Kako se ruska propaganda loteva Trumpovega stališča do vojne?

Ruska propaganda je kritike Trumpa naredila za tabu in v uradnih medijih in na večini vojaških kanalov ni mogoče videti negativnih omemb ameriškega predsednika. Narativ je v prid premirju in mirovnemu sporazumu, ampak, in ta »ampak« zelo pomemben, s popolnoma maksimalističnimi ali absurdnimi pogoji, kot sta predaja Ukrajine ali razpustitev njene vojske. Propaganda vztraja, da je Rusija za mir in da ni začela agresije in zanje je zelo pomembno, da Trump to prizna. V bistvu Rusom govorijo, da je njihova država velika sila in da lahko sedi za isto mizo s Kitajsko in Združenimi državami Amerike ter se odloča, kaj bo storila s preostalim svetom, za razliko od dekadentnih evropskih držav.

Med temi absurdnimi predlogi se še naprej vztraja pri »denacifikaciji« kot izgovoru za odstavitev Zelenskega s predsedniškega položaja?

Da, ruska propaganda vztraja pri predstavljanju Ukrajine kot države, ki si ne želi miru in ne bo sprejela nobenega razumnega sporazuma, ter da je Zelenski navsezadnje odgovoren za to vojno. To se po poročanju ruskih medijev dogaja, ker želi ukrajinski predsednik ohraniti svojo oblast in ohraniti svoje osebne interese. Na tej točki se sporočilo o »denacifikaciji« ponovno uporabi, saj je treba razumeti, da strateška naracija ni bila opuščena, četudi je po miru umaknjena v ozadje.

Več TUKAJ.