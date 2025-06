Deset dejstev (resnic) o Gazi, ki jih progresivni nočejo ali ne želijo slišati

Piše: Kavarna Hayek

Namestnik glavnega urednika nemškega Bilda Timo Lokoschat je danes objavil komentar, v katerem navaja deset dejstev (resnic) o palestinski Gazi, za katere ne želi nihče slišati. »Tisti, ki gledajo, morajo imenovati tudi tiste, ki so povzročili trpljenje, in tiste, ki ga brezvestno izkoriščajo za svoje namene,« je zapisal v uvodu.

Njegova dejstva (resnice) objavljam v celoti.

Hamas želi, da je prebivalstvo v Gazi lačno

Pretekli teden se je zgodilo nekaj zanimivega: Izrael je prvič od izbruha vojne hrano dostavil neposredno prebivalcem Gaze; ne da bi pomoč izročil Hamasu. Reakcija: histerična jeza teroristov in njihovih simpatizerjev, celo grožnje s smrtjo vsakomur, ki si je drznil sprejeti kruh, testenine in moko.

Zakaj? Ker se je večmilijonski poslovni model zamajal. Hamas že desetletja bogati s humanitarno pomočjo, preprodajo hrane po visokih cenah in s tem financira terorizem in bogatenje svojih voditeljev.

Poleg tega so tisti, ki so lačni, v medijih učinkovitejši. In lažje je z njimi manipulirati. Dejstvo, da so celo predstavniki ZN kritizirali to oskrbo brez Hamasa, še enkrat dokazuje, kako globoko sega tudi njihova sokrivda.

Nemčija je soodgovorna za katastrofo v Gazi

Zahodni svet je podpiral Hamas, medtem ko so teroristi neovirano spremenili obalni pas v območje terorizma. Ni bila skrivnost, da je Hamas izkopal na stotine kilometrov predorov in lociral štabe v bolnišnicah, vrtcih in stanovanjskih stavbah.

In kaj je storila Evropa? Še naprej je vestno nakazovala milijarde evrov humanitarnim organizacijam, ki so bodisi gledale stran bodisi so se strinjale s takim načinom delovanja Hamasa. Rezultat: Hamas se je lahko v miru pripravil na 7. oktober. Humanitarni bianco ček za terorizem.

Logika Hamasa je: več trpljenja, boljše je

Trpljenje palestinskih otrok je najmočnejše orožje Hamasa proti Izraelu. Zato so se teroristi vkopali med njimi in jih uporabljali kot živi ščit; zato si želijo, da bi njihovo prebivalstvo stradalo. Ker vedo, kako deluje Zahod: večje kot je trpljenje palestinskih civilistov, večji je pritisk na Izrael. Prav zato je treba Gazo osvoboditi izpod oblasti Hamasa.

Ali to pomeni, da Izrael deluje brezhibno? …….

