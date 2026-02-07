Denis Kapustin: Za Ruse je Putinova vojna mlin za meso, ne posebna vojaška operacija

Piše: Alvaro Penas (Kulturnimarksizem.si)

Denis Kapustin je poveljnik Ruskega prostovoljnega korpusa (RDK), enote, ki je postala znana marca 2023 po vdoru v rusko regijo Brjansk. Kapustin, ki se opredeljuje kot desničarski ruski nacionalist in zavrača oznake ekstremista, ki mu jih pripisujejo na internetu, se je leta 2017 preselil v Kijev in avgusta 2022 ustanovil RDK, vojaško silo, sestavljeno iz ruskih državljanov, za obrambo Ukrajine pred invazijo Putinove vojske in je del Mednarodne legije ukrajinskih teritorialnih obrambnih sil.

Rusija je RDK označila za teroristično organizacijo in Kapustinu sodila v odsotnosti, ga obsodila na dosmrtno ječo in ponudila nagrado v višini 500.000 dolarjev za njegovo ujetje. Sedemindvajsetega decembra je RDK objavil Kapustinovo smrt po ruskem brezpilotnem letalu v Zaporožju. Vendar pa je pet dni pozneje vodja ukrajinske vojaške obveščevalne agencije (HUR), generalpodpolkovnik Kiril Budanov, objavil videoposnetek, v katerem se je pojavil ob Kapustinu, ga pozdravil nazaj v življenje in potrdil, da je šlo za obveščevalno operacijo za identifikacijo agentov, ki so poskušali ubiti poveljnika RDK in prevzeti nagrado.

Predstavljam si, da mi ne morete povedati podrobnosti o operaciji, ki je privedla do vaše “smrti”, vendar je nedvomno to ena največjih obveščevalnih operacij te vojne.

Upam in pričakujem, da večje vojaške operacije šele prihajajo, vendar je ministrstvo za obrambo zelo zadovoljno z izidom te psihološke vojne in mislim, da bomo videli še več kul operacij. Vendar je bila to doslej zelo uspešna operacija in zadnja, preden se je g. Budanov pridružil predsedniškemu uradu.

Ali veste, ali je uspeh te operacije povzročil kakršne koli takojšnje odpustitve v hierarhiji poveljevanja FSB?

Popolnoma sem prepričan, da je bilo tako. Zanje je bilo to kot praznovanje novega leta, največjega ruskega praznika in bili so izjemno veseli te zmage, moje smrti, ker jim je bilo obljubljeno napredovanje, višja plača, boljši pogoji itd. Zato si lahko predstavljamo, kako so praznovali in kako grozno je moralo biti jutro, ko so začeli prejemati klice nadrejenih, naj pridejo v njihove pisarne, ker sem še živ.

Novico o vaši smrti je praznoval tudi Leonid Volkov, ruski opozicijski voditelj, ki živi v Litvi in ​​čigar izjave bi lahko povzročile izgubo statusa političnega azilanta.

Da, praznoval je mojo smrt, čeprav naj bi bila na isti strani, ker je Putin naš sovražnik. Putin je vsekakor moj sovražnik in sovražnik ruskega ljudstva, toda za gospoda Volkova in opozicijo, ki jo predstavlja, se zdi, da sem sovražnik jaz in bil je zelo vesel, da me je dron eliminiral. Ko sem prebral njegovo sporočilo in ga retvitnil, sem napisal le dve besedi: Maske dol. Mnogi ljudje se želijo obnašati, kot da nasprotujejo Putinu in so jim všeč ruski borci za svobodo, vendar nas vidijo kot tekmece, ne kot zaveznike proti Putinu. Želijo biti prvi v tem tekmovanju, toda mi smo tisti, ki se borimo in umiramo v resničnem boju, medtem ko oni na družbenih omrežjih, varni na Zahodu, samo govorijo o tem, kako se želijo boriti proti Putinu in kako grozen je njegov režim. Seveda se gospod Volkov ne počuti udobno, ko pride na dan, da niso edini borci niti najtrši ter da RDK počne veliko več kot oni. Mednarodni mediji in politiki morajo razumeti, kdo je prava opozicija Putinu in kdo preprosto nosi masko borcev za svobodo.

Po svojih najbolj znanih operacijah v Brjansku in Belgorodu, kakšne operacije izvaja RDK?

V zadnjih tednih je bila enota na prvih bojnih črtah v vojaških operacijah in kmalu bomo objavili videoposnetke, na katerih zajemamo vojne ujetnike. Izvajamo tudi operacije psihološkega bojevanja, ki so, kot smo že videli, zelo učinkovite. In zaposlili smo nove rekrute, ki so začeli svoje delo na prvih bojnih črtah. Vojna se nadaljuje in naše delo se nadaljuje.

Vaša enota je bila ustanovljena z Rusi, ki živijo v Ukrajini, toda od kod prihajajo vaši novi rekruti? So to vojni ujetniki ali ljudje, ki so pobegnili iz Rusije? Kakšna je njihova motivacija?

Da, imamo dve vrsti prostovoljcev. Rusi, ki so živeli v Evropi ali so zapustili Rusijo, da bi se nam pridružili in vojni ujetniki, ki se nam želijo pridružiti v boju proti Putinu. Mnogi se počutijo popolnoma izdane, drugi pravijo, da so bili v zaporu in podpisali pogodbo, ker niso imeli druge izbire in so dezertirali takoj, ko so imeli priložnost, ker se niso želeli boriti za režim. Mnogi vojni ujetniki, ko spoznajo, da je vse, kar so jim povedali v Rusiji, laž, na primer, da so Ukrajinci krvoločni nacisti, ki želijo le ubijati in pohabljati in ko vidijo, da z njimi v ukrajinskem ujetništvu ravnajo bolje kot v lastni vojski, začnejo razumeti, da so prišli v tujo državo, da bi jo napadli in ubili tiste, ki jo varujejo in da se ne borijo v pravični vojni. V Rusiji so jim govorili, da se bodo borili proti Natu, da bi zaščitili Rusijo in da se borijo proti absolutnemu zlu in ko njihovi ugrabitelji z njimi ravnajo kot z ljudmi in niso izpostavljeni propagandi 24 ur na dan, 7 dni v tednu, se začnejo počutiti kot kriminalci, ki so vdrli v hišo svojega soseda, da bi kradli in morili.

