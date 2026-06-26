Bruselj za izvzetje vojaških obveznikov iz začasne zaščite za Ukrajince v EU

Evropska komisija je danes predlagala enoletno podaljšanje začasne zaščite za begunce iz Ukrajine v Evropski uniji do začetka marca 2028. Kot je povedal evropski komisar za migracije Magnus Brunner, do začasne zaščite glede na predlog ne bili več upravičeni vojaški obvezniki, ki bodo na novo prišli v EU.

EU po navedbah Brunnerja trenutno gosti približno 4,4 milijona Ukrajincev, ki so od februarja 2022 zbežali pred rusko agresijo. Od začetka vojne evropski državljani sprejemajo Ukrajince in jim pomagajo brez oklevanja, kar kaže na evropsko zavezanost podpori Ukrajini, je poudaril.

“Vojna se nadaljuje, tako da se mora nadaljevati tudi naša podpora. Zato predlagamo podaljšanje začasne zaščite za še eno leto,” je povedal komisar in dodal, da se trenutno veljavna pravna podlaga izteče v začetku marca 2027.

Obenem se je komisija po njegovih besedah zaradi spremenjenih potreb Ukrajine na področjih obrambe in okrevanja odločila, da predlaga manjšo spremembo pravne podlage. Po novem osebe, ki zaradi vojaške obveznosti ne smejo zapustiti države, ne bi bile več upravičene do začasne zaščite, je pojasnil. To ne bi vplivalo na osebe, ki so že v EU in imajo začasno zaščito.

“K temu nas je pozvala Ukrajina in to tudi počnemo. Obenem pa predlog odraža razprave z državami članicami, še posebej tistimi, ki gostijo največ ukrajinskih beguncev,” je še povedal komisar.

Sprememba bo po pojasnilih neimenovanih virov na komisiji začela veljati po potrditvi na Svetu EU, v katerem so zastopane države članice, in ne šele marca prihodnje leto.

Po neuradnih informacijah do začasne zaščite ne bi bili upravičeni moški med 23. in 60. letom starosti ter polnoletni moški in ženske, ki so se prostovoljno pridružili ukrajinski vojski. Še naprej bodo sicer lahko zaprosili za druge oblike mednarodne zaščite.

Komisar Sveta Evrope za človekove pravice Michael O’Flaherty je še pred objavo predloga sporočil, da se ob izključitvi določenih skupin ljudi iz začasne zaščite porajajo skrbi glede spoštovanja človekovih pravic.

Brunner pa je v odzivu poudaril, da pri pripravi ukrepov vedno upoštevajo človekove pravice.

Ob predstavitvi predloga je povedal še, da EU nadaljuje priprave na vračanje ukrajinskih beguncev v domovino, ko bodo razmere to dopuščale. Tako so danes zagnali pilotni projekt, namenjen podpori Ukrajincem, ki se želijo že danes vrniti v domovino in pomagati pri njeni obnovi.

O podaljšanju začasne zaščite so v začetku meseca na zasedanju v Luxembourgu razpravljali notranji ministri držav članic, ki so se strinjali, da jo je treba podaljšati. V izjavah ob robu zasedanja medtem niso bili povsem enotni glede izvzetja vojaških obveznikov iz zaščite.

Začasna zaščita Ukrajincem, ki so se pred rusko agresijo zatekli v članice EU, omogoča dostop do trga dela v uniji, socialnih ugodnosti in zdravstvene oskrbe, ne da bi jim bilo treba zaprositi za mednarodno zaščito. Deležni so je že vse od začetka marca 2022.

Konec aprila letos je bilo med nekaj manj kot 4,4 milijona ukrajinskih beguncev 26,7 odstotka odraslih moških in 43,4 odstotka odraslih žensk, kažejo podatki Eurostata.