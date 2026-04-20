(BRUSELJ) Danes popoldne bodo zasliševali Marto Kos glede Udbe

Piše: G. B.

Evropska komisarka za širitev Marta Kos bo s člani odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve (Afet) danes ob 16h razpravljala o stanju v širitvenem procesu.

No, to ne bo nek standarden postopek, v katerem prihaja do rednega srečevanja evropskih komisarjev s parlamentarci, pač pa jo bodo evropski poslanci izprašali tudi o njeni udbovski preteklosti. Vsaj tako je mogoče pričakovati.

To bo sicer njen prvi nastop na odboru od predstavitve nove knjige Igorja Omerze, ki naj bi po trditvah poslancev Evropske ljudske stranke (EPP) vsebovala dokaze o sodelovanju komisarke Marte Kos z jugoslovansko tajno službo Udba oziroma Službo državne varnosti (SDV).

