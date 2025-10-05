Branko Grims: “Brez remigracije je Evropa izgubljena”

Piše: Lionel Baland

Branko Grims je poslanec Evropskega parlamenta za slovensko nacionalno-konservativno politično stranko nekdanjega predsednika vlade Janeza Janše, SDS, ki vodi v anketah.

Kdaj in v kakšnih okoliščinah ste vstopili v politiko?

Začel sem približno v času padca berlinskega zidu. Pred tem, ker sem prihajal iz katoliške družine, nisem želel vstopiti v politiko znotraj komunistične partije. V tistem obdobju sem imel resna nesoglasja z obstoječim političnim sistemom.

Pridružil sem se demokratični protikomunistični stranki, eni od predhodnic SDS. Od leta 1990 do 1992 sem bil poslanec prvega demokratično izvoljenega parlamenta v Sloveniji, tistega, ki je državo pripeljal do neodvisnosti. Nosil sem orožje tudi ves čas osamosvojitvene vojne. Bil sem poslanec Državnega zbora dvajset let, od leta 2004 do 2024. Zdaj sem poslanec Evropskega parlamenta.

Kakšno je stališče vaše stranke do migracij?

Vedno sem bil v ospredju boja moje stranke za zaustavitev množičnega priseljevanja, zlasti nezakonitega, saj je Slovenija majhna država. Braniti moramo svoj narod, svoj jezik in svoje tradicije. Bilo je zelo težko, ker so me deset let žalili in prikazovali kot skrajneža. Zdaj pa se s tem mnogi strinjajo.

Vedno sem si želel, da se zakoni, ustava in mednarodni sporazumi v celoti spoštujejo. To pomeni, da so vsi, ki so bili na oblasti in so odprli meje in vsi, ki so jim pomagali, kršili svoje dolžnosti in zanemarili svoje obveznosti, kar predstavlja kaznivo dejanje. Še vedno nam vladajo ti ljudje. Ta politika odprtih meja ogroža ljudi, ki živijo v Evropi. Tisti, ki so jo izvajali, ki so na primer začasno ustavili dele Dublinskega sporazuma in nacionalnih zakonov, morajo biti odgovorni in zaprti. Zakone lahko spreminjate, ko ste na oblasti, vendar ne morete začasno ustaviti njihovega izvajanja. Te pravice nimate. Nihče ne sme reči: “Meje bodo odprte!”

V Evropskem parlamentu vaša politična stranka, SDS, sedi v skupini Evropske ljudske stranke (EPP).

Da. SDS je še vedno v skupini EPP v Evropskem parlamentu in v istoimenski evropski stranki. Že od prvega dne pravim, da moramo zapustiti EPP. Vsi to vedo. Vendar bi rad videl sodelovanje vseh desničarskih strank, saj je to edino in zadnje upanje za Evropo.

Želim si, da se ta vojna v Ukrajini hitro konča, ker jo ljudje na levi izkoriščajo za razdvajanje desničarskih strank v Evropi. Žal Donald Trump ne bo končal konflikta tako hitro, kot si je predstavljal. Če bi se vse desničarske stranke združile in sodelovale, bi lahko ustvarili novo večino v Evropi in imeli novo Evropsko komisijo ter bi lahko ustavili vso to gradnjo, ki uničuje naše države in Evropsko unijo. To pomeni nasprotovanje kulturnemu marksizmu, propagandi LGBTQIA+, politiki odprtih meja in vsemu, kar je s tem povezano. In seveda bi morali popolnoma ukiniti evropski zeleni dogovor, ker je kot lubenica: zunaj zelena in znotraj rdeča. In s tem lahko prihranimo veliko denarja, ki bi ga morali vložiti v dve stvari: varnost in družinsko politiko. Zato moramo podpirati svoje države in svoje družine, da se bodo mladi lažje odločili za več otrok, saj je sicer vse zaman. Če ne bomo več imeli otrok, bo Evropa izginila v eni ali dveh generacijah.

