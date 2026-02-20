Bo imenovanje Irana za vodenje Odbora za ustanovno listino OZN kaplja čez rob?

Piše: Bogdan Sajovic

Predvčerajšnjim je bil Iran izbran za vodenje Odbora za ustanovno listino OZN. Organa, ki nadzoruje spoštovanje načel ustanovne listine OZN. Kar je precej močna poteza za OZN, a nikakor precedenčna.

OZN je že v preteklosti denimo imenovala Saudsko Arabijo, znano kršiteljico človekovih pravic, kot predsednico odbora za varstvo človekovih pravic. Podobno kontradiktorno je to najnovejše imenovanje Irana. Režim, ki brutalno krši najosnovnejša načela OZN, bo sedaj kakor skrbel za spoštovanje teh načel.

OZN so sicer zelo »elastične« v odnosu do kršiteljic človekovih pravic. Še zlasti če gre za države, ki veljajo za »proti zahodne«. Tako je recimo članica Severna Koreja, ki krši cel niz načel OZN. Podobno kot Afganistan. V celi vrsti afriških in azijskih držav de facto vladajo sužnjelastniški ali pol suženjski družbeni odnosi. Na Kitajskem pa je vsaj ena nacionalna/verska manjšina zreducirana na status suženjske delavne sile v koncentracijskih taboriščih. In te primeri vodstva OZN očitno niti najmanj ne motijo. V tej luči tudi imenovanje Irana ni posebej presenetljivo, četudi se še ni dodobra razkadil dim iz pušk, s katerimi je iranski režim postrelil deset tisoče proti režimskih demonstrantov.

Imenovanje Irana je seveda šahovska poteza v politični igri med Kitajsko in ZDA. Prav zdaj namreč ZDA močno pritiskajo na iranski režim, ki pa je močan zaveznik Kitajske. Padec teheranskega režima bi oslabil pozicije in prestiž Kitajske, zato le ta dela vse, da bi to preprečila. Ker je v zadnjem desetletju Kitajski uspelo izredno povečati svoj vpliv v OZN, ga je uporabila za imenovanje Irana v upanju, da bo s tem okrepila pogajalsko pozicijo Irana v sporu z ZDA.

Po drugi strani pa je to zelo dvorezen meč. Že dolgo dobršen del prebivalstva ZDA meni, da je OZN v bistvu postala protiameriška organizacija. Še toliko bolj, ker levji delež financiranja OZN odpade na ZDA. Mnogi Američani zato navijajo, da se ZDA umaknejo iz OZN in predsednik Trump je zelo dovzeten za tovrstne pobude. Ta kitajski politični manever se lahko izkaže kot zadnja kaplja čez rob, ki bo pripeljala do izstopa ZDA in njenih zaveznica iz OZN, kar bi poslalo organizacijo na smetišče zgodovine.