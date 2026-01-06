Belci predstavljajo samo še med 10 in 15 odstotkov svetovnega prebivalstva

Piše: A. S.

Čeprav ocenjevanje svetovnega prebivalstva glede na raso ni enostavno, saj ne obstajajo točne statistike te vrste, je bilo na podlagi razpoložljivih podatkov Združenih narodov in ameriškega Urada za popis prebivalstva svetovno prebivalstvo 4. marca 2025 ocenjeno na približno 8,1 milijarde ljudi, od tega pa je belcev le še nekje med 10 in 15 odstotkov.

Evropa ima približno 750 milijonov prebivalcev in čeprav je večina še vedno evropskega rodu, so v to število vključene tudi vse etnične manjšine in »državljani« tujega rodu. V Severni Ameriki živi okoli 580 milijonov ljudi, od tega je v ZDA približno 200 milijonov belcev, v Kanadi pa okoli 20 milijonov, skupaj približno 220 milijonov. Latinska Amerika, kjer prebiva približno 670 milijonov ljudi, ima manjšinski delež belcev, ki je ocenjen na 10–20 odstotkov, kar pomeni približno 67–134 milijonov ljudi. Avstralija in Nova Zelandija imata približno 25 milijonov ljudi, od tega okoli 20 milijonov evropskega rodu, medtem ko druge regije, kot so Južna Afrika ali nekateri deli Bližnjega vzhoda, dodajo še približno 10–20 milijonov.

Če seštejemo te približne številke, dobimo okoli 1,1 do 1,2 milijarde ljudi, kar pomeni, da bele osebe predstavljajo približno 13,6 do 14,8 odstotka svetovnega prebivalstva. Vendar se ocene močno razlikujejo, saj nekateri viri, ki izključujejo osebe mešanega izvora, omenjajo nižji delež le šest in deset odstotkov. Takšni izračuni poudarjajo tudi demografske trende, kot so upad rodnosti v belih večinskih državah in hiter rast prebivalstva v Aziji in Afriki, ki skupaj predstavljata več kot 75 odstotkov svetovnega prebivalstva. Starejše analize, ki temeljijo na širši definiciji, so navajale deleže okoli 16 odstotkov, ko je bilo svetovno prebivalstvo približno 7,4 milijarde.

This infographic animates the percentage of White European Ancestry in the world from 1900 till 2025. White people only make up about 9% of the world population in 2025, it was around 36% in 1900. We are becoming a global minority, AND we are being replaced in our nations.… pic.twitter.com/fo9hf2caAM — Martin Sellner (@Martin_Sellner) January 4, 2026

Dobro stoletje nazaj je bila demografska slika precej drugačna, saj je leta 1900 svetovno prebivalstvo štelo približno 1,6–1,7 milijarde ljudi, delež belih Evropejcev pa je bil ocenjen na približno 25–30 odstotkov. To pomeni, da je bilo takrat več kot četrt svetovne populacije bele. V primerjavi z današnjimi 10–15 odstotki je demografsko stanje zelo zaskrbljujoče; relativni delež ljudi evropskega rodu se je v zadnjem stoletju znižal predvsem zaradi hitrejše rasti prebivalstva v Aziji in Afriki ter nižje rodnosti v belih večinskih državah.

Glede na vse razpoložljive podatke je tako realna ocena deleža svetovnega prebivalstva bele rase za leto 2025 verjetno med 10 in 15 odstotki, s srednjo vrednostjo okoli 12–13 odstotkov.