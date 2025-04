Beden estradniški cigumigu Tanje Fajon: pred javnostjo se dela pametno, dejansko pa blokira sankcije proti Dodiku

Piše: G. B.

Slovenija spremlja dogajanje v BiH, je glede morebitne uvedbe sankcij proti predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku danes povedala zunanja ministrica Tanja Fajon. “S stališča Slovenije lahko povem, da imamo vse možnosti na mizi,” je dejala po zasedanju zunanjih ministrov EU v Luxembourgu.

Torej, po dikciji zunanje ministrice Tanje Fajon Slovenija vsaj za zdaj ne namerava ukrepati proti razvpitemu voditelju Republike Srbske Miloradu Dodiku, pri tem pa se izogiba odgovorom.

Zadeve le “spremljajo”, a brez odločitev

“Za zdaj zadeve spremljamo. Spremljamo, kako se bodo odvijale,” je Fajon odgovorila na vprašanje, ali v Sloveniji pričakuje razpravo o uvedbi sankcij proti Dodiku, potem ko sta se za to zaradi njegove odcepitvene retorike odločili Nemčija in Avstrija. Kot je še dejala, bi si pri tem želela enotno ravnanje EU.

Zunanji ministri članic unije sicer po njenih besedah v okviru današnje razprave o dogajanju na Zahodnem Balkanu na zasedanju v Luxembourgu niso govorili o sankcijah. “S stališča Slovenije pa lahko povem, da imamo vse možnosti na mizi. Treba je spoštovati pravo, neodvisnost sodišč in tako bomo v nadaljevanju tudi delovali,” je še pojasnila zunanja ministrica. V razpravi z ministrskimi kolegi je sicer izpostavila, da pripravljenost predsednika Republike Srbske na pogovore “ni ravno očitna”.

Ministrica Fajon je že davi ob prihodu na zasedanje izrazila zaskrbljenost zaradi razmer v Bosni in Hercegovini, predvsem odcepitvene retorike, ki po njenih besedah škodi državi na poti v unijo.

V BiH se je ena največjih povojnih političnih in pravosodnih kriz začela, potem ko je sodišče BiH Dodika konec februarja obsodilo na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Spričo obsodbe so oblasti v Republiki Srbski nato sprejele več ustavno spornih zakonov.

V ozadju je Janković

Seveda takšne poniglave drže noče problematizirati nobeden od mainstream medijev. Je pa portal Istraga.ba izvedel, da je pravzaprav Fajonova tista, ki v navezi z Zoranom Jankovićem blokira sankcije proti Dodiku. Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, kot navaja omenjeni portal, nasprotuje uvedbi sankcij, le da tega noče povedati naglas. Največji lobist pri tem pa je Janković, ki želi obdržati bojda dobre odnose tako z Dodikom kot s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Spomnimo, Nemčija in Avstrija sta uvedli sankcije proti Miloradu Dodiku, Nenadu Stevandiću in Radovanu Viškoviću. Ti dve članici EU sta se za samostojno ukrepanje odločili, ker na ravni Bruslja ni bilo doseženo soglasje za uvedbo sankcij. Zato sta Dodiku, Stevandiću in Viškoviću prepovedali vstop na svoje ozemlje. Podobne sankcije bi lahko kmalu uvedla tudi Nizozemska, ki bi bila skupaj z morda še eno ali dvema državama del “poplave sankcij”, ki jo je napovedal zunanji minister BiH Elmedin Konaković.

Seveda ni dvoma, da je Janković dejansko najbolj vpliven politik v Sloveniji in da ga mora ubogati tudi premier Robert Golob. Zato je bilo ob letošnjem Jankovićevem pismu Vučiću veliko slabe volje, a nič dejanj. Že septembra 2022 je Janković med kampanjo za splošne volitve podprl Milorada Dodika. “Upam, da bo predsednik zmagal in da bomo vzpostavili sodelovanje. Prijateljstvo se pokaže v težkih časih, situacija v Evropi pa ni lahka. Želim mu vse dobro,” je takrat dejal Zoran Janković.

Je pa pomenljivo, da je Fajonova že lani jeseni prejela ključ mesta Sarajevo kot posebno priznanje za prispevek k razvoju in ohranjanju civilizacijskih vrednot ali k miru v svetu. Kar je po svoje klofuta za stabilnost BiH.