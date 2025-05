Ameriško veleposlaništvo v luči referenduma: Oblasti se ne smejo bati stališč državljanov

Piše: A. S.

V nedeljo bomo na referendumu odločali o tem ali si izbrana peščica sodobnih kulturnikov v času. ko številni komaj shajajo iz meseca v mesec, zaslužijo dodatek k pokojnini. Različne strani izražajo svoja mnenja, slišali smo tudi pozive k bojkotu referenduma iz strani vladajoče koalicije. Oglasilo pa se je tudi ameriško veleposlaništvo v Sloveniji.

Referendum je eno glavnih in temeljnih orodij demokracije in eden njenih najbolj neposrednih manifestacij, ki najbolj direktno odraža voljo ljudstva, torej sam temelj demokracije. Ravno zato je precej šokantno in nerazumljivo, da vladajoča stranka, ki se kiti z demokratičnostjo in imenom »svoboda«, nasprotuje takšnemu dejanju neposredne demokracije.

Ob vseh polemikah glede referenduma in tega ali naj se ga državljanke in državljani sploh udeležijo, pa se je oglasilo tudi Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Ljubljani. Slednje je poudarilo pomembnost izražanja mnenj in sodelovanja pri demokratičnih procesih odločanja o skupni usodi naroda. Na družbenih omrežjih veleposlaništva se je namreč pojavila naslednja objava: »Verjeti v demokracijo pomeni razumeti, da ima vsak državljan svojo modrost in svoj glas. Ne bi se smeli bati svojih ljudi, četudi izražajo poglede, ki se ne strinjajo z njihovim vodstvom«. Zraven je bil objavljen tudi citat podpredsednika JD Vancea: »Demokracija počiva na svetem načelu, da je glas ljudstva pomemben«.

Veleposlaništvo ZDA tako izraža nove smernice Bele hiše, katere namen je braniti svobodo govora in podpirati demokracijo, medtem ko slovenska vlada slednjo izkorišča le, ko ji to pride prav.