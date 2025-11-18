Ameriški predsednik Donald Trump podprl objavo Epsteinovih dosjejev

Piše: Bogdan Sajovic

Včeraj je Donald Trump na spletnem omrežju Truth Social glede objave Epsteinovih dosjejev zapisal: »Republikanci v predstavniškem domu bi morali glasovati za objavo Epsteinovih dosjejev, ker nimamo ničesar skrivati ​​in čas je, da se umaknemo od te demokratske prevare, ki jo izvajajo radikalno levičarski blazneži … NE BRIGA ME! Nekateri ‘člani’ Republikanske stranke so ‘izkoriščeni’ in tega ne moremo dovoliti.«

Predstavniški dom ameriškega kongresa naj bi jutri sicer glasoval o zakonu (Zakon o preglednosti dosjejev Epstein), ki bi Ministrstvo za pravosodje prisilil k razkritju celotnega gradiva.

Gre za dosjeje, ki se nanašajo na primer zdaj že pokojnega Jeffreya Epsteina. Epstein, ki je bil kakšnih trideset let eden najbolj razvpitih investitorjev na Wall Streetu in se je družil z bogatimi in slavnimi z vsega sveta, je bil razkrit kot vodja pedofilskega kroga.

Javnost zahteva, da se vsi dosjeji, ki se nanašajo na preiskavo glede delovanja pedofilskega kroga, vključno z vsemi sodelavci in seveda klienti, javno objavijo. Obče prepričanje je namreč, da globoka država ščiti vplivne in slavne pedofile pred razkrijem in s tem moralno in tudi kazensko odgovornostjo.

Epsteinovi dosjeji so sicer bili močna predvolilna tema zadnjih predsedniških volitev in Trump je obljubljal, da bo v primeru zmage dosjeje objavil. Vendar je začela kasneje Trumpova administracija odlašati, razlagati, da ni v dosjejih nič posebnega, celo, da gre za napihovanje, da bi se preusmerila pozornost.

Javnost tega izvijanja ni dobro sprejela in pojavile so se obtožbe, da Bela hiša nadaljuje s ščitenjem vplivnih in slavnih pedofilov. Nekateri so celo mnenja, da se Trump preprosto ne upa objaviti dosjejev, ker bi lahko razkritje prepajalo pretresa, ki bi odpihnil večino družbene elite in celo pripeljal do kaosa ne le v ZDA, ampak v celotno zahodni hemisferi.

No, v ameriškem predstavniškem domu se je zbrala skupina poslancev preko strankarskih linij, ki menijo, da je treba zadevo Epstein enkrat za vedno razrešiti ne glede na posledice in zato so predlagali zakon, ki bi primoral pravosodno ministrstvo, da dosjeje objavi.