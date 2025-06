Ameriški obrambni minister: ZDA uničile iranski jedrski program; Ameriški podpredsednik: ZDA niso v vojni z Iranom

Piše: C. R., STA

Po besedah ameriškega obrambnega ministra si Trump prizadeva za mir in Iran bi moral ubrati to pot.

“Predsednik je odobril natančno operacijo za nevtralizacijo groženj našim nacionalnim interesom, ki jih je predstavljal iranski jedrski program, ter kolektivno samoobrambo naših vojakov in našega zaveznika Izraela,” je še zatrdil.

Potem ko je Trump v petek dejal, da bo dal Iranu še dva tedna časa, da se odpove jedrskemu orožju in vrne k pogajanjem o svojem jedrskem programu, je zgodaj davi po srednjeevropskem času na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil, da so ameriška letala napadla tri jedrske objekte v Iranu – Natanc, Isfahan ter podzemni objekt za bogatenje urana Fordo.

Vance: ZDA niso v vojni z Iranom

Ameriški podpredsednik JD Vance je danes v pogovoru za ameriško televizijo NBC News po ameriških napadih na iranske jedrske objekte zatrdil, da ZDA niso v vojni z Iranom. “Smo v vojni z njegovimi jedrskimi prizadevanji,” je poudaril in dodal, da so ZDA prepričane, da so uničile iranski jedrski program.