V severnonamibijskem okraju Namibije, Ompundja, je ponovno zmagal politik z imenom, ki bi marsikoga spravilo v paniko, če ne bi šlo za Afriko leta 2025. Adolf Hitler Uunona je bil namreč že petič izvoljen na svoj položaj.

Uunona, dolgoletni član stranke SWAPO, regijo zastopa že od leta 2004, kar pomeni, da je politično aktiven dlje, kot so nekateri njegovi volivci sploh na svetu. Politik je že večkrat pojasnil, da mu je oče ime “Adolf Hitler” dal brez poznavanja zgodovinskih okoliščin, povezanih s slednjim. “To ne pomeni, da imam karakter istega človeka,” pravi, kar malce pomirja svetovne medije.

Njegovi volivci se z imenom ne obremenjujejo. Pravijo, da je “Adolf pač Adolf”, in da je dovolj, da dela. Še posebno zdaj, ko je iz svojih uradnih dokumentov končno vrgel “Hitler” in želi biti znan kot bolj minimalistični “Adolf Uunona”.

Čeprav svet ob vsaki njegovi zmagi na kratko zadrži dih, lokalna skupnost meni, da ni razloga za dramo: “Če je človek dober, je dober. Ime gor ali dol.”

In tako je Adolf Hitler Uunona spet zmagal. Ompundja pa še naprej stoji. V bistvu kar dobro stoji, saj jo že 20 let vodi človek, ki postane viralna novica ob vsakih volitvah, ne zaradi svojega programa, temveč imena.