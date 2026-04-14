Ameriška novinarka Lara Logan: V Nigeriji poteka genocid nad kristjani

Piše: C. R.

Ameriška novinarka in nekdanja dopisnica CBS News Lara Logan je v zadnjih letih večkrat javno izpostavila, da v Nigeriji poteka sistematično nasilje nad krščanskimi skupnostmi, ki ga sama opisuje kot »genocid«.

Loganova opozarja predvsem na območje t. i. Middle Belt ali »Srednjega pasu« v Nigeriji, kjer naj bi islamisti nenehno izvajali napade na krščanske vasi. Poudarila je, da so celotne skupnosti uničene, prebivalci razseljeni, ter da so žrtve pogosto tudi ženske in otroci. Trdi, da je mednarodna skupnost prepočasi reagira in da se resnost razmer pogosto zmanjšuje ali napačno interpretira kot lokalen spor.

V enem od odmevnih nastopov v Washingtonu je Loganova dejala, da gre za »koordinirane napade, ki uničujejo skupnosti«, ter pozvala k večji mednarodni pozornosti in ukrepanju. Njene izjave se pogosto pojavljajo v kontekstu širših poročil in organizacij, ki prav tako opozarjajo na nasilje nad krščanskimi skupnostmi v Nigeriji, zlasti v osrednjih in severnih regijah države.

Loganova je kritična tudi do novinarjev, češ da sedijo v velikih mestih na varnem in poročajo le to, kar jim sporoči nigerijska vlada, ki trdi, da ni nobenega genocida. Nadalje, opozarja, da se velikokrat namenoma zamolči o verskih aspektih napadov, češ da gre samo za spopade med nomadskimi plemeni, kjer Islam ne igre nikakršne vloge. Celo podnebne spremembe se izkorišča kot razlog za konflikte, namesto, da bi se govorilo o napadu na kristjane.

Lara Logan je bila sicer leta 2011 spolno napadena v Egiptu, kjer je poročala za CBS o velikih protestih in odstopu predsednika Mubaraka. Ker se je v množici ločila od svoje ekipe, so jo protestniki pretepli in posilili.