Želite na Pag ali Rab brez zastojev? Izberite tole pot …

Piše: C. R.

Ker se velika večina Slovencev na dopust na jadransko obalo odpravi z lastnim prevozom, velja uporabiti tudi kakšen dober nasvet. Tudi glede poti.

Medtem ko je dostop na Rab mogoč samo preko trajektne linije (redno vozi na liniji Stinica-Mišnjak, nekdaj pa je trajekt vozil iz bližnjega Jablanca; obstaja tudi daljša linija med Valbisko na Krku in Loparjem), je na Pag z južne strani (Zadar) možno priti preko mostu. Toda če res niste locirani na jugovzhodni strani otoka, potem je vendarle bolje izbrati povezavo s trajektom (Prizna-Žigljen, v starih časih pa je trajekt vozil na liniji Jablanac-Stara Novalja).

In kako priti do trajekta? Možnosti je več. Precej Slovencev se do Prizne odpravi po jadranski magistrali od Reke navzdol. No, odvisno, iz katere strani pridejo. Močno je sicer priljubljena pot od Postojne (kjer zapustimo primorsko avtocesto) čez Ilirsko Bistrico in nato od Jelšan naprej po avtocesti, ki pri Matuljih preide v hitro cesto skozi Reko, pri razcepu Orehovica pa nadaljujejo pot proti Crikvenici. Vendar je tam problematičen odsek v času prometnih konic, saj se cesta spusti proti Krku, promet se zato zgosti in prihaja do zastojev. V tem primeru je bolj pametno uporabiti vzporedne poti (Hreljin-Meja-Križišće-Šmrika-jadranska magistrala).

Mnogi pa uporabijo avtocesto od Zagreba preko Karlovca do razcepa Bosiljevo, kjer nadaljujejo pot v smeri Splita, avtocesto pa zapustijo pri priključku Žuta Lokva (kjer je označena za pot proti Senju in Rabu). Tam je sicer načrtovana hitra cesta preko Velebita do obale in se bo nato pri Jadranovem navezala na že obstoječi odsek hitre ceste Orehovica-Kraljevica, ob tem načrtujejo tudi gradnjo novega mostu na Krk s hitro cestno povezavo ter železnico, s čimer bo tudi reško letališče bolje povezano s celino. Nekateri pa gredo v smer proti Reki in avtocesto zapustijo pri priključku Oštrovica (Gor. Jelenje), od koder sledi spust proti Bakarskemu zalivu.

Če imate čas, pa izberite podeželsko cesto od Karlovca preko Duge Rese (D3, od tam levo), Josipdola ter Brinja do Žute Lokve, kjer nato sledite oznakam za Senj. Od Senja do Prizne nadaljujete pot po obalni magistrali, vendar trajektno pristanišče Prizna ni več daleč. Je pa ta pot sproščujoča, slikovita, veliko lahko tudi prihranite glede cestnine, ki se na Hrvaškem še vedno obračunava na klasičen način. Paziti morate le na veliko množico motoristov, ki se zelo radi peljejo po tej poti.