Zanimivo razmišljanje o reformaciji

Piše: Blagovest.si

Čeprav smo se Slovenci nekako zedinili glede Primoža Trubarja in njegove vloge pri rojstvu slovenskega knjižnega jezika, glede reformacije same še vedno krožijo zelo različna mnenja.

Tokrat smo na facebooku našli zanimiv prispevek, ki ga je zapisal Luka Erceg. Objavljamo ga v celoti:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=9681546535195538&set=a.1124969530853324

So ljudje, ki se jim še vedno naježijo dlake, ko slišijo besedo reformacija, čeprav je bila reformacija najsvetlejša točka v dveh tisočletjih. Bila je zgodovinska nujnost, ne pa zabloda in krivoverstvo. Reformacija ni bila poskus ustanovitve nove Cerkve ali »nemške vere«, kot danes posamezniki zlonamerno opravičujejo protireformacijo in rekatolizacijo, ki da je bila rešitev pred germanizacijo. Prav reformatorji so zagovarjali načelo, naj vsak narod bere Sveto pismo in ima bogoslužje v svojem narodnem, razumljivem jeziku.

Reformacije ne smemo praznovati, ampak jo moramo predvsem živeti. Je stalen klic k spremembam, ad fontes, nazaj k izvirom. Ne gre za ločitve v Cerkvi in družbi, ampak za obnovo in sožitje v spravljeni različnosti. Protestantizem ne pomeni ugovarjanja zoper nekoga ali zoper nekaj, ampak gre predvsem za »pričevanje«, kar je razvidno iz korena latinske besede »protestare«.