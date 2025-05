Zala Tomašič v Bruslju opozorila na pomen zaščite pravega medu in boj proti ponaredkom

Piše: S. P.

Ob svetovnem dnevu čebel je evropska poslanka Zala Tomašič v Evropskem parlamentu organizirala poseben dogodek, s katerim je poudarila pomen zaščite čebel, pravega medu ter osvetlila eno najpomembnejših problematik – problem ponarejenega medu. Dogodek je potekal v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije, zbrane pa je nagovoril tudi predsednik slovenske in evropske čebelarske zveze Boštjan Noč. Dogodka se je udeležilo več evropskih poslancev in celo predsednica evropskega parlamenta Roberta Metsola.

Poslanka Zala Tomašič je v svojem govoru poudarila, da svetovni dan čebel ni le simboličen dan, ampak priložnost, da opozorimo na konkretne izzive, s katerimi se soočajo čebelarji in potrošniki po vsej Evropi.

Izpostavila je problematiko ponarejenega medu, ki preplavlja evropski trg: »Potrošniki mislijo, da kupujejo med – a v resnici pogosto kupujejo ponaredek, uvožen iz držav, kot sta Kitajska in Turčija, kjer nadzor ni primerljiv z evropskimi standardi. Tak ‘med’ nima ne zdravilnih učinkov ne kakovosti, ki ju ponuja pravi med. Gre za prevaro, ki jo Evropa predolgo tolerira.« Poudarila je, da si prizadeva za večjo sledljivost porekla, strožjo kontrolo kakovosti in predvsem za večjo zaščito evropskih čebelarjev in potrošnikov.

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč je udeležencem predstavil nujnost ukrepanja: »Na evropskem trgu je več kot polovica medu ponarejenega. Samo pravi med krepi naše zdravje – ponarejeni pa ga lahko celo ogrozi. Zato je čas, da Evropa s polic umakne ves ponarejeni med in zaščiti potrošnika.«

Ob tem je izpostavil tudi pomen opraševanja: »Vsaka tretja hrana, ki jo uživamo, je plod opraševanja čebel. Tega “servisa” ni mogoče uvoziti – brez čebel ni samooskrbe v Evropi.« Dodal je še poziv k uvedbi neposredne podpore za čebelarje ter k skupni evropski kampanji za lokalno hrano: »Če hočemo trajnostno Evropo, moramo ohraniti evropskega kmeta in čebelarja.«

Sledila je degustacija medu, in sicer so udeleženci lahko poskusili kar sedmem vrst slovenskega medu.

Vzporedno z današnjim dogodkom je poslanka Tomašič vsem evropskim poslancem podarila kozarec pravega slovenskega medu, skupaj torej kar 720 kozarcev medu – v znak podpore slovenskemu čebelarstvu in hkrati kot opozorilo na nujnost zaščite pravega medu.