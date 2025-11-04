(VIDEO) Balkanski antifašist na zboru antifašistov našel fašista

Piše: Sara Kovač

V Ljubljani je oktobra potekala deveta konferenca borčevskih organizacij glavnih mest nekdanje Jugoslavije pod geslom “Skupaj v boju proti novemu fašizmu in nacizmu.” Toda namesto enotnega antifašističnega duha je srečanje v razkošnem hotelu Plaza pustilo udeležence iz tujine v popolnem šoku. Eden od predstavnikov iz Sarajeva je po dogodku ogorčeno ugotovil, da namesto, da je prišel na konferenco antifašistov, se je znašel sredi sestanka simpatizerjev fašistov.

“Ne boste verjeli, ko vam povem, kaj se je pravkar zgodilo. Torej, bili smo na kosilu tukaj, v tej restavraciji Kubo. Na kosilu nas je s svojo prisotnostjo počastil župan Ljubljane, Zoran Janković. Jaz sem torej tukaj na konferenci Zveze antifašistov, SUBNOR-ja, kjer smo podali nekaj predlogov in sklepov”, je v začetku povedal Sarajevčan.

Kot pravi, se je sprva zdelo vse povsem običajno – formalno srečanje predstavnikov borčevskih organizacij iz nekdanjih jugoslovanskih republik, posvečeno spominu na antifašistični boj in tudi pogovor o novem fašizmu. A pogovor pri kosilu se je hitro prevesil v politično razpravo.

“Vse se je začelo danes, ko je neka tajnica iz beograjskega odbora poslala pismo predsednika tamkajšnjega SUBNOR-ja, da bi se naslednja konferenca izvedla v Beogradu. Jaz sem rekel, da bi morda morali malo počakati z Beogradom, ker nam lahko Aleksandar Vučić prepove vstop v Srbijo. Saj vemo, kako je danes s temi avtoritarnimi vladarji, z režimi – morda nam kar tako prepovejo vstop na meji”, pripoveduje Sarajevčan.

A ta pripomba je očitno zadela občutljivo točko. “In je bil to očitno problem. Nekaj podobnega je rekel tudi Zoran Janković v pogovoru, in jaz pravim: “Pa saj to sem rekel tudi jaz že zjutraj, pa je bil nek problem.”.

Ljubljanski antifašizem je pa malo šokiral antifašistične obiskovalce od drugod, jokam. 😆😂🤣 pic.twitter.com/uj0dKSEjz8 — Libertarec (@Libertarec) November 3, 2025

Ko je Sarajevčan pojasnil, da očitno v Srbiji predsednik osebno odloča, komu dovoli vstop v državo – “recimo Severini, temu, onemu” – je Janković odvrnil: “Uredili bomo, da te spustijo noter.” Udeleženec pa mu je odgovoril: “Kaj imate vi neke zveze pri Vučiću? Jaz sem mislil, da smo mi tukaj antifašisti.” Na to se je, po njegovih besedah, Janković obrnil proti njemu in vprašal: “A hočeš s tem reči, da je Vučić fašist?”

Sarajevčan pravi, da sigurno ima vse značilnosti, to je to – fašizem. Izjava pa je pri Janković in njegovih kompanjonih sprožila burne odzive. “Potem so začeli navajati tisoč in en razlog, kako je vse v redu, kako je Vučić razvil Srbijo, kako so plače zrasle,” je dejal v videoposnetku in dodal, da jim je odgovoril, da je tudi Hitler je razvil Nemčijo, in Mussolini Italijo.”

“Vi ste antifašisti? Res?”

Sarajevčan je komentiral, da ne ve zakaj se poistovetijo z Vučićem. “Zakaj ga branite?“, jim je dejal in ogorčeno nadaljeval: “Začeli so braniti še Orbána in Meloni. Rekel sem: Ljudje, mi smo tukaj na konferenci antifašistov!”

Janković mu je skušali dopovedati, naj ne verjame vsemu, kar vidi na družbenih omrežjih. A on ni odnehal: »Imam prijatelje, ki jim je prepovedan vstop, imam prijatelje tam v Beogradu.« In takrat je sledil trenutek, ki je dokončno prelomil pogovor. “Janković reče: ›To je isto, kot če rečejo, da vsi vedo, da je tvoja žena dobra v seksu.‹ To mi reče župan!”

“Pusti mojo ženo na miru”, mu je odgovoril in ogorčeno dejal, da so se vsi okoli smejali. “Kaj se vi smejete, lepo vas prosim, ste vi antifašisti? Kdo ste vi sploh?”, jim je nato dejal.

“Ne moreš mi razlagati o neoliberalnih uspehih”

Janković ga nato poduči kdo on je: “Jaz sem bil uspešen poslovnež. Jaz sem vam prinesel Evropo v Sarajevo – Mercator.” Na to je Sarajevčan še bolj ogorčeno dejal: “Ne moreš mi razlagati o neoliberalnih uspehih”. Na konferenci so se sicer strinjali, da se o fašizmu ne more govoriti brez razprave o kapitalizmu – a, kot pravi udeleženec, “v praksi je bilo drugače.”

Na ta fiasko se je odzval tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je na omrežju X zapisal: “Ko balkanski antifašist pride v Ljubljano na zbor antifašistov in na tem srečanju najde – fašiste. Neprecenljivo.” Ironijo dogodka ni mogoče zanikati: na konferenci, ki se je borila proti “novemu fašizmu”, so udeleženci branili avtoritarne voditelje in napadali tiste, ki so jih kritizirali, kar je še dokaz več, da v Sloveniji vladajo “kaviar levičarji” – elitna različica levičarske ideologije, ki se na zunaj razglaša za socialno in moralno, v praksi pa deluje nedemokratično, netolerantno in politično preračunljivo.