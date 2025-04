Tole je storil papež štiri dni pred smrtjo, mnoge je to osupnilo

Piše: G. B.

Kot poročajo nekateri mediji, je papež Frančišek na veliki četrtek storil nekaj nenavadnega, kar kaže, da je morda slutil, da se mu bliža odhod s tega sveta.

Papež Frančišek je na ta dan obiskal zapor Regina Coeli, kar je že znano. Manj znano pa je, da je za zapor daroval vse, kar je imel na bančnem računu – okoli 200 tisoč evrov prihrankov. Namenil jih je za tovarno testenin, kjer delujejo zaporniki mladoletniškega zapora.

Monsinjor Benoni Ambarus , bolj znan kot Don Ben, pomožni škof, zadolžen za zapore in dobrodelne dejavnosti, je razkril zadnjo papeževo gesto: “Nekaj ​​dni pred smrtjo je sveti oče odšel v zapor, da bi ponovno močno pozval svet k temu, da si tisti, ki živijo za zapahi, zaslužijo pozornost. Dal jim je svoj zadnji dohodek, 200.000 evrov s svojega osebnega računa. Povedal sem mu, da imamo veliko hipoteko na tisti tovarni testenin in če jo bomo lahko odplačali, bomo lahko znižali ceno izdelka, povečali prodajo in zaposlili več mladih.”

“Papež je ujetnikom umil noge, jim odprl sveta vrata in javno pozval, naj se jim kazen ublaži – vsaj simbolično, vsaj za mesec dni. Vendar ni bilo odziva,” je pripovedoval monsinjor Ambarus.