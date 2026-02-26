(SPOROČILO IZ MEDŽUGORJA) “Bog vam je blizu in sliši vaše molitve, vi pa ste zaspani”

Piše: Blagovest.si

Medžugorje – sporočilo Kraljice miru po vidkinji Mariji 25. februarja 2026:

“Dragi otroci!

V tem milostnem času vas ponovno kličem, da bi svoja življenja izročili Bogu, da bi vas On po vašem osebnem spreobrnjenju vodil k vstajenju. Otročiči, Bog vam je blizu in sliši vaše molitve, vi pa ste zaspani in zato me je poslal k vam, da vas prebudim in da zasijete s svetostjo kot spomladanska roža. Hvala vam, ker ste se odzvali mojemu klicu.” (S cerkveno odobritvijo.)

Postni čas je milostni čas. Lahko bi rekli, da so to vsakoletne 40-dnevne duhovne vaje celotne Cerkve. To je velik privilegij. V tem času lahko premislimo svojo pot, o pomenu askeze, spokornih del, lastnega spreobrnjenja in tudi o tem, kako svojemu življenju “popraviti smer”. Pred očmi imamo Jezusa, ki se je za nas daroval na križu. Povsem nedolžen je nase vzel brutalno trpljenje in ves greh sveta. Kraljica miru nas tako z vsakomesečnim sporočilom kliče k spreobrnjenju.

“Izročiti svoje življenje Bogu.” Kaj to pomeni? Ko je Bog na prvem mestu, je vse na pravem mestu. Ljudje smo na splošno nagnjeni k temu, da bi bili čim bolj samostojni, neodvisni, “gospodarji svoje usode”, a dejansko s tem sebe varamo sami sebe. V rokah nimamo praktično ničesar, kar se tiče naših lastnih moči. Ne moremo vrteti časa naprej ali nazaj. Ne moramo sami po sebe ustavljati vojn in lakote. Ko slišimo poziv, da izročimo svoje življenje Bogu, marsikdo avtomatsko pomisli: “Ne, suženj pa ne bom.” Ker verjamemo lažem hudiča, imamo nezaupanje do Boga. Nočemo niti poizkusiti, da bi Jezusa povabili v svoje življenje. S preprostimi besedami: “Jezus, pridi v moje življenje, pridi in me prevzemi.”

“Po vašem osebnem spreobrnjenju”. Ob besedi “spreobrnjenje” nam je neprijetno. Mislimo, da se nas ne tiče. Saj smo spreobrnjeni, vsako nedeljo smo pri maši. Vsaj tako si mislimo. Ne vemo, kaj spreobrnjenje pravzaprav pomeni. Mislimo, da je to namenjeno samo tistim, ki ne hodijo k maši. Ključ do razumevanja spreobrnjenja se skriva v evangeliju. Tako Janez Krstnik kot Jezus sta pozivala k spreobrnjenju, ker se je približalo nebeško kraljestvo. Jezus je skozi različne prilike opisoval, kaj pomeni spreobrnjenje. Denimo s priliko o farizeju in cestninarju. Ali pa s priliko o izgubljenem sinu, o izgubljeni ovci, o izgubljeni drahmi … Hitro se najdemo v takšnih zgodbah. Spomnimo se, kako so farizeji, ko so poslušali Janeza Krstnika, zatrjevali, da oni pa že ne potrebujejo spreobrnjenja, saj imajo Abrahama za očeta. Tudi mi lahko hitro pademo na trik zaslug prednikov in sledenja t. i. kulturnemu krščanstvu, ki pa je lahko daleč od resničnega evangelijskega krščanstva. Zato je spreobrnjenje najprej stvar osebne odločitve, spoznanja o samemu sebi. (več TUKAJ)

