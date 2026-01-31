(VABILO) Romanje v Medžugorje ob praznovanju nedelje božjega usmiljenja

Piše: C. R.

Vabljeni na romanje v Medžugorje v velikonočni osmini, s praznovanjem nedelje božjega usmiljenja.

Romanje organizira molitvena pobuda “Milost in mir” v sodelovanju z dekanijo Celje-Nova Cerkev (in z blagoslovom škofa Maksimilijana) ob dvajsetletnici ustanovitvi celjske škofije ter ob 800-letnici smrti sv. Frančiška Asiškega (možnost prejema popolnega odpustka na romanju).

Tako kot učenca, ki sta romala v Emavs in doživela srečanje z živim Jezusom, mu tudi mi pojdimo naproti in praznujmo božje usmiljenje. V Medžugorju se bomo ob križevem potu na Križevcu, molitvi rožnega venca na Hribu prikazovanj, večernem programu s češčenjem Najsvetejšega, obiskom Majčinega sela in romarsko mašo v karmelu sv. Elije ob Buškem jezeru (Zidine) srečali z Vstalim in okusili Njegovo usmiljenje. Ob svojih osebnih namenih bomo tudi odkrivali tudi lepoto zastopniške molitve za tiste, ki so nas prosili, še zlasti pa za Cerkev na Slovenskem, za naš narod in za državo.

Romanje bo duhovno spremljal jezuit p. Mio Kekić, geslo romanje je: »Božje usmiljenje in mir.« (2Tim 1,2)

Odhod bo v petek iz Celja (dvorana Zlatorog na Hudinji, parkirna mesta zagotovljena) v zgodnjih jutranjih urah, pot bo potekala preko Laškega, Sevnice in Krškega. Na tej relaciji bo mogoče vstopiti na avtobus (in ob povratku izstopiti).

Celje (Zlatorog – Hipermarket Mercator) – 3.00

Laško (avt. postajališče pri zdravilišču) – 3.20

Radeče (črpalka Petrol ob glavni cesti) – 3.45

Boštanj pri Sevnici (avt. postajališče pri mostu oz. Tušu) – 4:00

Brestanica (parkirišče pri gostilni Pečnik, pri mostu) – 4.15

Krško (parkirišče pri Qulandiji) – 4.25

Povratek v nedeljo zvečer. S seboj je potrebno imeti veljaven (!) oseben dokument (osebna izkaznica ali potni list – naj bo dokument veljaven vsaj še tri meseca po povratku!)!

Okvirni strošek romanja (avtobus, 2x polpenzion) je 150 evrov na osebo (prijava velja ob akontaciji 80 evrov), če bo na avtobusu najmanj 40 potnikov.

Prijave in informacije: na mail: [email protected] ali na 041 884 500 (pošljite sms)

Vir: https://blagovest.si/aktualno/vabilo-romanje-v-medzugorje-ob-praznovanju-nedelje-bozjega-usmiljenja/