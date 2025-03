Skupina Triglav : V letu 2024 so bili doseženi zelo dobri rezultati, za leto 2025 je načrtovano nadaljnje dobičkonosno poslovanje in rast njegovega obsega

Piše: Z. T.

Po nerevidiranih podatkih je Skupina Triglav v letu 2024 dosegla 1,72 milijarde evrov celotnega obsega poslovanja, kar je nad načrtovano vrednostjo okoli 1,60 milijarde evrov. Ob dobrih rezultatih tako v zavarovalni dejavnosti kot pri upravljanju premoženja so na poslovanje dodatno pozitivno vplivale ugodne razmere na finančnih trgih, relativno ugodno škodno dogajanje in enkratni dogodki, predvsem učinki v segmentu Zdravje. Poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine je dosegel 159,0 milijona evrov, čisti poslovni izid pa 131,4 milijona evrov. Kombinirani količnik Premoženje in Zdravje je bil boljši od načrtovanega in je znašal ugodnih 93,6 odstotka. V okolju še vedno prisotne negotovosti glede prihodnjih inflacijskih pričakovanj in zaostrenih konkurenčnih tržnih razmer je Skupina Triglav okrepila vodilni položaj na zavarovalnem trgu tako v Sloveniji kot v regiji Adria. Čvrsto kapitaliziranost Skupine, uspešnost njenega poslovanja in dobre obete potrjuje tudi ponovno prejeta visoka bonitetna ocena »A«, ki ima izboljšano, pozitivno srednjeročno napoved. Z letošnjim letom Skupina ambiciozno vstopa v novo strateško obdobje do 2030 ter v letu 2030 načrtuje podvojitev celotnega obsega poslovanja, poslovnega izida pred obdavčitvijo in obsega sredstev v upravljanju.

POUDARKI POSLOVANJA V 2024

Poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine je dosegel 159,0 milijona evrov (leto prej 21,1 milijona evrov), čisti poslovni izid Skupine pa 131,4 milijona evrov (leto prej 16,3 milijona evrov). Matična družba Zavarovalnica Triglav je ustvarila 117,6 milijona evrov poslovnega izida pred obdavčitvijo (leto prej 15,8 milijona evrov) in 98,2 milijona evrov čistega poslovnega izida (leto prej 14,2 milijona evrov.)

Predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je povedal: »V relativno ugodnih razmerah leta 2024 v primerjavi z izjemno zahtevnim letom 2023 smo v vseh poslovnih segmentih ustvarili zelo dobre rezultate, ki so pomembno presegli načrte. V leto 2025 vstopamo v dobri finančni kondiciji, kar potrjuje tudi prejeta visoka bonitetna ocena »A« in njena pozitivna srednjeročna napoved s strani S&P. V letu 2025 načrtujemo nadaljnje dobičkonosno in varno poslovanje, njegov obseg pa bo predvidoma znašal več kot 1,8 milijarde evrov. Dobičkonosnost zavarovalnega dela poslovanja je začrtana s kombiniranim količnikom Premoženje in Zdravje na ugodni ravni pod 95 odstotkov. V letu 2025 načrtujmo med 130 in 150 milijoni evrov poslovnega izida pred obdavčitvijo ob predpostavki, da bo naše poslovanje potekalo brez večjih enkratnih dogodkov. Za nami je uspešno leto, ob tem smo zavzeto in optimistično vstopili v strateško obdobje 2025-2030, v katerem smo si zastavili zelo ambiciozne cilje. V imenu uprave se iskreno zahvaljujem ekipi sodelavk in sodelavcev Triglava za požrtvovalno uresničevanje naših poslovnih ciljev.«

Po nerevidiranih podatkih se je bilančna vsota Skupine Triglav povečala za 11 odstotkov na 4.538,3 milijona evrov in z enako stopnjo rasti tudi celotna vrednost kapitala, ki je dosegla 989,0 milijona evrov. Drugi vseobsegajoči donos je ob precejšnji usklajenosti ročnosti sredstev in obveznosti znašal 6,3 milijona evrov (leto prej 34,7 milijona evrov). Čista dobičkonosnost kapitala Skupine je dosegla ugodnih 14 odstotkov.

Član uprave Uroš Ivanc je razložil: »Ohranjali smo robustnost poslovnega modela, saj nam ta omogoča lažje prilagajanje izzivom iz okolja, ob tem pa smo nadaljevali s preudarnim prevzemanjem zavarovalnih tveganj ter upravljanjem sredstev in obveznosti v smeri ciljne usklajenosti. Skupina je dobro kapitalizirana, k čemur sta dodatno pripomogla dobičkonosno poslovanje in uspešna izdaja nove podrejene obveznice v letu 2024.«

Celoten obseg poslovanja Skupine Triglav je dosegel 1,72 milijarde evrov, medtem ko je bilo konsolidirane obračunane kosmate zavarovalne premije za 1,62 milijarde evrov. Obseg poslovanja se je povečal zaradi rasti obsega zavarovanosti strank, številnih ukrepov na področju upravljanja zavarovalnih tveganj, preteklih dvigov premijskih stopenj ter povečane prodaje zavarovanj po načelu prostega pretoka storitev (posli FOS), predvsem na Poljskem. Član uprave Uroš Ivanc je pojasnil: »Zaradi ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji smo obračunali dva odstotka manj celotne zavarovalne premije Skupine kot v preteklem letu; brez upoštevanja tega vpliva bi bila njena rast 10-odstotna.«

Skladno z želeno geografsko razpršenostjo premije je Skupina povečala delež premije, ki ga ustvari zunaj Slovenije. V njeni sestavi je predstavljal slovenski trg 56 odstotkov, obseg premije na tem trgu pa bi bil večji za 6 odstotkov, če bi se upošteval že omenjeni učinek segmenta Zdravje. Na preostalih trgih regije Adria je Skupina dosegla 9-odstotno premijsko rast, medtem ko je bila na mednarodnem trgu, kjer Skupina predvsem deluje po načelu prostega pretoka storitev in z aktivnimi pozavarovalnimi posli, ta 21-odstotna.

Po nerevidiranih podatkih je poslovni izid pred obdavčitvijo Skupine v letu 2024 znašal 159,0 milijona evrov (leto prej 21,1 milijona evrov), pri čemer se 16,1 milijona evrov nanaša na t.i. ustavljeno poslovanje (tj. na učinke ukinitve njenega izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji). Podrobneje o poslovnem izidu pred obdavčitvijo Skupine po treh linijah:

Poslovni izid iz zavarovanja Skupine je dosegel 97,5 milijona evrov (leto prej -7,1 milijona evrov), pri čemer so dober rezultat dosegli vsi trije segmenti. V segmentu Premoženje je znašal 69,1 milijona evrov (leto prej 3,6 milijona evrov), kar je posledica povečanega obsega poslovanja in znižanja obračunanih škod. V segmentu Življenje se je rezultat povišal na 19,8 milijona evrov (leto prej 16,7 milijona evrov), medtem ko je v segmentu Zdravje dosegel 8,6 milijona evrov (leto prej -27,4 milijona evrov). Prihodki iz zavarovalnih storitev so se znižali za 4 odstotke na 1.298,0 milijona evrov, kar je posledica učinka prekinitve izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Isti učinek je vplival tudi na višino obračunanih škod, ki so bile nižje za 34 odstotkov in znašale 678,7 milijona evrov. Množični naravni škodni dogodki so na poslovni rezultat vplivali v ocenjeni vrednosti 45,5 milijona evrov (leto prej 212,2 milijona evrov). Med obsežnejšimi so bila neurja s točo v Sloveniji v višini 28,8 milijona evrov škod ter škode iz pozavarovanja v ocenjeni vrednosti 16,2 milijona evrov (predvsem potres na Tajvanu, vremenski dogodki v Nemčiji, Italiji, Švici in Avstriji, posledice orkana Beryl na Karibih, ciklona Boris v srednji Evropi in tajfuna Yagi v Vietnamu in na Kitajskem). Stroški pridobivanja in administrativni stroški, vključno z nepripisljivimi, so se povišali za 4 odstotke na 370,9 milijona evrov.

Poslovni izid iz naložbenega dela je dosegel 49,0 milijona evrov (leto prej 22,2 milijona evrov), nanj pa so ugodno vplivale razmere na finančnih trgih, izvajanje začrtane naložbene politike Skupine in dobiček od prodaje deleža v pridruženi družbi. Donosnost finančnih naložb Skupine Triglav, brez naložb v korist zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, je bila lani 3,0-odstotna, v letu 2023 pa 1,6-odstotna. Poslovni izid iz nezavarovalne dejavnosti se je povečal na 12,5 milijona evrov (preteklo leto 5,9 milijona evrov) in je večinoma posledica dobrega rezultata iz upravljanja premoženja.

je dosegel 49,0 milijona evrov (leto prej 22,2 milijona evrov), nanj pa so ugodno vplivale razmere na finančnih trgih, izvajanje začrtane naložbene politike Skupine in dobiček od prodaje deleža v pridruženi družbi. Donosnost finančnih naložb Skupine Triglav, brez naložb v korist zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, je bila lani 3,0-odstotna, v letu 2023 pa 1,6-odstotna. Poslovni izid iz nezavarovalne dejavnosti se je povečal na 12,5 milijona evrov (preteklo leto 5,9 milijona evrov) in je večinoma posledica dobrega rezultata iz upravljanja premoženja.

Poslovanje Skupine Triglav v 2024 po poslovnih segmentih:

Segment Premoženje: Skupina je uspešno poslovala tako v zavarovalnem kot v naložbenem delu segmenta Premoženje. Celotni obseg poslovanja segmenta se je zaradi že navedenih učinkov povečal za 11 odstotkov na 1.304,4 milijona evrov, obračunane škode so se zaradi razmeroma ugodnega škodnega dogajanja in visokega obsega leto prej zmanjšale za 18 odstotkov na 627,5 milijona evrov, medtem ko so se stroški pridobivanja in administrativni stroški, vključno z nepripisljivimi, povečali za 5 odstotkov na 304,3 milijona evrov. Kombinirani količnik segmenta je dosegel ugodno vrednost 94,0 odstotka (leto prej 99,7 odstotka). Poslovni izid pred obdavčitvijo segmenta je znašal 100,8 milijona evrov (leto prej 14,5 milijona evrov), od tega je bilo iz zavarovanja ustvarjenih 69,1 milijona evrov (leto prej 3,6 milijona evrov) in iz naložbenega dela 32,9 milijona evrov, kar je trikrat tolikšen izid kot leto prej. Skupina je glede na leto prej ustvarila višji rezultat iz naložbenja, dodaten učinek pa je imel tudi realizirani dobiček od prodaje deleža v pridruženi družbi v višini 4,7 milijona evrov.

Skupina je uspešno poslovala tako v zavarovalnem kot v naložbenem delu segmenta Premoženje. Celotni obseg poslovanja segmenta se je zaradi že navedenih učinkov povečal za 11 odstotkov na 1.304,4 milijona evrov, obračunane škode so se zaradi razmeroma ugodnega škodnega dogajanja in visokega obsega leto prej zmanjšale za 18 odstotkov na 627,5 milijona evrov, medtem ko so se stroški pridobivanja in administrativni stroški, vključno z nepripisljivimi, povečali za 5 odstotkov na 304,3 milijona evrov. Kombinirani količnik segmenta je dosegel ugodno vrednost 94,0 odstotka (leto prej 99,7 odstotka). Poslovni izid pred obdavčitvijo segmenta je znašal 100,8 milijona evrov (leto prej 14,5 milijona evrov), od tega je bilo iz zavarovanja ustvarjenih 69,1 milijona evrov (leto prej 3,6 milijona evrov) in iz naložbenega dela 32,9 milijona evrov, kar je trikrat tolikšen izid kot leto prej. Skupina je glede na leto prej ustvarila višji rezultat iz naložbenja, dodaten učinek pa je imel tudi realizirani dobiček od prodaje deleža v pridruženi družbi v višini 4,7 milijona evrov. Segment Življenje : Tudi poslovanje v segmentu Življenje je bilo v letu 2024 uspešno. Celotni obseg poslovanja segmenta se je povečal za 7 odstotkov na 244,6 milijona evrov, pogodbeno storitvena marža (CSM) pa za 23 odstotkov na 272,2 milijona evrov. Obseg novoustvarjene marže je znašal 41,1 milijona evrov, njeno sproščanje v poslovni rezultat pa 36,6 milijona evrov. Prodaja novih zavarovanj Skupine je še naprej ustrezno dobičkonosna. Donosnost novega posla je znašala 13,4 odstotka in je bila za 1,2 odstotne točke nižja kot leto prej. Poslovni izid pred obdavčitvijo segmenta je bil višji za 60 odstotkov in je znašal 30,3 milijona evrov, od tega je bilo 19,8 milijona evrov ustvarjenega iz zavarovalnega dela (leto prej 16,7 milijona evrov) in 10,5 milijona evrov iz naložbenega dela (leto prej 1,9 milijona evrov). K slednjemu so prispevale tudi ugodne razmere na finančnih trgih.

: Tudi poslovanje v segmentu Življenje je bilo v letu 2024 uspešno. Celotni obseg poslovanja segmenta se je povečal za 7 odstotkov na 244,6 milijona evrov, pogodbeno storitvena marža (CSM) pa za 23 odstotkov na 272,2 milijona evrov. Obseg novoustvarjene marže je znašal 41,1 milijona evrov, njeno sproščanje v poslovni rezultat pa 36,6 milijona evrov. Prodaja novih zavarovanj Skupine je še naprej ustrezno dobičkonosna. Donosnost novega posla je znašala 13,4 odstotka in je bila za 1,2 odstotne točke nižja kot leto prej. Poslovni izid pred obdavčitvijo segmenta je bil višji za 60 odstotkov in je znašal 30,3 milijona evrov, od tega je bilo 19,8 milijona evrov ustvarjenega iz zavarovalnega dela (leto prej 16,7 milijona evrov) in 10,5 milijona evrov iz naložbenega dela (leto prej 1,9 milijona evrov). K slednjemu so prispevale tudi ugodne razmere na finančnih trgih. Segment Zdravje: Uspešno poslovanje segmenta so sooblikovali učinki enkratnih dogodkov, ki so povezani z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Skupini se je zato v letu 2024 znižal celotni obseg poslovanja segmenta na vrednost 56,2 milijona evrov (leto prej 223,0 milijona evrov), medtem ko se je obseg obračunanih škod znižal na 24,0 milijona evrov (leto prej 226,4 milijona evrov). Skupina je v segmentu Zdravje v Sloveniji izvedla prenovo poslovnega modela in v sklopu tega odvisno zdravstveno zavarovalnico pripojila k matični družbi. Pri tem je sledila ciljem nadaljnje premijske rasti, ustreznega obvladovanja škod in stroškovne racionalizacije. Ob tem je dodatno krepila dodatna zdravstvena zavarovanja na slovenskem trgu in drugih trgih v regiji Adria ter dosegla 37-odstotno rast premije. Na poslovni izid pred obdavčitvijo segmenta v višini 10,3 milijona evrov (leto prej -31,4 milijona evrov) sta vplivala tudi prejeto nadomestilo države v skladu z Uredbo pri dopolnilnih zdravstvenih zavarovanjih (11,0 milijona evrov) in ugodni razvoj rezervacij za dopolnilna zdravstvena zavarovanja, ki so bile oblikovane v preteklih obdobjih (6,4 milijona evrov). Ključne strateške usmeritve in ambicije Skupine Triglav se na področju segmenta Zdravje ne spreminjajo in ta ostaja eden ključnih razvojnih segmentov Skupine.

Segment Upravljanje premoženja: Ob zelo ugodnih gibanjih na finančnih trgih, je bilo poslovanje segmenta Upravljanja premoženja v letu 2024 zelo uspešno. Celotni obseg poslovanja se je povečal za 4 odstotke na 112,5 milijona evrov, pri čemer se je premija prostovoljnih pokojninskih zavarovanj povečala za dva odstotka na 61,0 milijona evrov in prihodki iz upravljanja premoženja (tj. od provizij) za 24 odstotkov na 49,4 milijona evrov. Vrednost čistih sredstev v upravljanju v vzajemnih skladih in preko individualnega upravljanja Skupine Triglav se je glede na leto prej povečala za 33 odstotkov oziroma za 564,5 milijona evrov ter znašala 2,27 milijarde evrov. Neto prilivi so dosegli 200,9 milijona evrov, učinek pozitivnih razmer na kapitalskih trgih pa 363,6 milijona evrov. Skupni poslovni izid pred obdavčitvijo segmenta je znašal 17,5 milijona evrov (leto prej 19,0 milijona evrov). Izid, ki je bil ustvarjen iz poslovanja, je znašal 13,2 milijona evrov (leto prej 6,8 milijona evrov), k temu pa so najbolj prispevali višji prihodki iz upravljanja premoženja. Izid, ustvarjen iz naložbenega dela, je dosegel 4,4 milijona evrov (leto prej 12,2 milijona evrov). Njegovo znižanje je posledica spremembe rezervacij za nedoseganje zajamčenega donosa v letu prej; brez upoštevanja tega učinka bi rast poslovnega izida pred obdavčitvijo segmenta presegla 50 odstotkov.

Skupna sredstva v upravljanju Skupine Triglav so ob koncu leta 2024 znašala 5,9 milijarde evrov in so bila 21 odstotkov višja kot ob koncu leta 2023. Skupina v svojih družbah upravlja lastna sredstva, sredstva zavarovancev, ki prevzemajo naložbeno tveganje, in sredstva iz finančnih pogodb, ki so se v letu 2024 povečala za 15 odstotkov na 3,9 milijarde evrov. Skupina skladno z naložbenimi politikami ni bistveno spremenila konservativne sestave in kakovosti naložbenega portfelja Skupine. V njem predstavljajo večinski, 54-odstotni delež obveznice na razvitih trgih, ki imajo večinoma visoko bonitetno oceno. Skupina upravlja še sredstva v vzajemnih skladih in preko individualnega upravljanja premoženja ter v pokojninskih skladih in alternativnih naložbah.

IZVAJANJE DIVIDENDNE POLITIKE

Zavarovalnica Triglav si prizadeva, da je njena delnica donosna, varna in stabilna naložba za vlagatelje. V letu 2024 je bil njen celotni donos 21 odstotkov, od tega je dividendni donos dosegal štiri odstotke. Delničarjem je izplačala dividendo, ki je v skupnem znesku močno presegla ustvarjen poslovni izid Skupine v letu 2023. Pri tem je sledila ciljem dividendne politike in konsistentnosti njenega izvajanja ter upoštevala enkratnost razmer, v katerih je Skupina poslovala v letu 2023, in izboljšane obete za poslovanje v letu 2024. Prav ti so se tudi uresničili.

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Skupina Triglav pri delovanju uresničuje svoje začrtane trajnostne ambicije, kar je dosledno izvajala tudi v letu 2024. V naložbenem portfelju je povečala delež obveznic ESG za dve odstotni točki na 13 odstotkov. Vse vzajemne sklade Skupine v Sloveniji je preoblikovala v sklade, ki spodbujajo okoljske in družbene značilnosti, skladno z Uredbo SFDR. Ogljični odtis obsegov 1 in 2 je znižala za 10 odstotkov, medtem ko je delež električne energije iz obnovljivih virov povečala za 4 odstotne točke na 66 odstotkov. Pri korporativnem upravljanju je zagotavljala visoke standarde ter negovala kulturo raznolikosti, enakosti in vključevanja. Preko številnih družbeno in okoljsko odgovornih projektov je še naprej ohranjala tesno povezanost z okoljem, v katerem deluje. Ne nazadnje, nadgradila je trajnostno poročanje v letnem poročilu za 2024, da bo oblikovano na podlagi zahtev direktive CS.RD in standardov ESR.

STRATEŠKE AMBICIJE SKUPINE TRIGLAV DO 2030

Skupina Triglav je strateške cilje, ki si jih je začrtala za prejšnje strateško obdobje, izpolnila in ponekod tudi presegla. Poslovanje Skupine Triglav je dobičkonosno, varno in trajnostno usmerjeno. Dobičkonosnost kapitala je v letu 2024 presegla ciljnih 10 odstotkov. Obseg poslovanja je – kljub izpadu v segmentu Zdravje – nad začrtanim, pri tem pa Skupina uspešno povečuje delež premije zunaj Slovenije. Osredotočena na stranko je izboljšala njeno uporabniško izkušnjo pri sklepanju zavarovanj in poprodajnih aktivnostih, razvijala ponudbo, digitalizirala procese, skrbela za prodajne poti in krepila mrežo strateških partnerstev. Pomemben kazalnik uspešnosti je zadovoljstvo strank in zaposlenih, pri čemer rezultati meritev potrjujejo visoko raven tudi v zadnjih, zahtevnih letih.

Glede strateških ambicij do leta 2030 je predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar povedal: »V obdobje do leta 2030 vstopamo z ambiciozno strategijo, ki smo jo opredelili ob upoštevanju izzivov in sprememb v okolju ter naših priložnosti. Pri njenem uresničevanju bomo sledili poslanstvu Ustvarjamo varnejšo prihodnost in pri tem skladno z našo novo vizijo povečevali prepoznavnost Skupine Triglav kot mednarodne zavarovalno-finančne skupine. Naša ambicija je, da do leta 2030 podvojimo poslovni izid in ciljno rastemo na trgih zunaj Slovenije. V obdobju 2025 do 2030 želimo skladno z dividendno politiko izplačati delničarjem okoli 400 milijonov evrov dividend, ob tem pa bomo ohranjali ciljno kapitalsko ustreznost in ustrezne pogoje za rast in razvoj. Ob osredotočenosti na stranko bomo nadaljevali s procesom digitalizacije in krepili obstoječe strateške pristope k reševanju spreminjajočih se zahtev strank in trga. V svojih vrstah želimo združevati sodelavce, ki so zavzeti, sodelovalni, podjetniško naravnani in povezani z našimi skupnimi vrednotami.«

Ključni podatki o poslovanju Skupine Triglav v 2024 (nerevidirani podatki)

v milijonih EUR

2024 2023* Indeks Celotni obseg poslovanja (1+2) 1.717,6 1.738,0 99 Obračunana kosmata zavarovalna premija (1) 1.622,3 1.663,7 98 Drugi prihodki (2) 95,4 74,3 128 Celotni prihodki 1.393,2 1.425,2 98 Poslovni izid iz zavarovanja ( 1) 97,5 -7,1 Prihodki iz zavarovalnih storitev 1.298,0 1.351,2 96 Nadomestilo države v skladu z Uredbo pri DPZZ 11,0 0,0 Obračunane škode 678,7 1.021,2 66 Stroški pridobivanja, admin. stroški, vključno z nepripisljivimi 370,9 358,0 104 Čisti rezultat iz pozavarovalnih pogodb -140,9 31,6 Čisti drugi zavarovalni prihodki/odhodki -20,9 -10,6 197 Poslovni izid iz naložbenega dela (2) 49,0 22,2 220 Rezultat iz naložbenja 159,7 83,8 191 Finančni rezultat iz zavarovalnih pogodb -118,5 -69,7 170 Sprememba rezervacij za nedoseganje donosa PDPZ 0,9 8,1 11 Pripadajoči dobički/izgube naložb v povezane družbe 6,9 0,0 Poslovni izid iz nezavarovalne dejavnosti (3) 12,5 5,9 213 Poslovni izid pred obdavčitvijo (1+2+3) 159,0 21,1 755 Čisti poslovni izid 131,4 16,3 808 Drugi vseobsegajoči donos 6,3 34,7 18 2024 2023 Kombinirani količnik Premoženje & Zdravje 93,6 % 101,9 % Škodni količnik Premoženje & Zdravje 65,5 % 76,3 % Odhodkovni količnik Premoženje & Zdravje 28,1 % 25,6 % Donosnost novega posla Življenje & Pokojnine 13,4 % 14,6 % Čista dobičkonosnost kapitala (ROE) 14,0 % 1,8 % Donosnost finančnih naložb 3,0 % 1,6 % 31. 12. 2024 31. 12. 2023 Indeks Bilančna vsota 4.538,3 4.099,0 111 Kapital 989,0 891,1 111 Pogodbeno storitvena marža (CSM) 286,8 238,4 120 Sredstva v upravljanju (AUM) 5.893,8 4.851,4 121 Število zaposlenih 5.204 5.318 98

*Podatki za primerljivo obdobje se razlikujejo od tistih, ki smo jih poročali za preteklo leto, zaradi spremenjene opredelitve segmenta Zdravje in nezavarovalne dejavnosti. Podatki za celotni obseg poslovanja se razlikujejo od tistih, ki smo jih poročali za preteklo leto, ker je provizija za pozavarovanje izključena iz drugih prihodkov v celotnem obsegu poslovanja.

Predstavitev za investitorje o prvi informaciji o poslovanju v letu 2024 Skupine Triglav je dosegljiva na spletni strani družbe: https://www.triglav.eu/sl/vlagatelji/aktualno/financna-porocila.

Skladno s finančnim koledarjem je objava Letnega poročila Skupine Triglav in matične družbe za leto 2024 predvidena v ponedeljek, 31. 3. 2025.

Zavarovalnica Triglav

Zavarovalnica Triglav je vodilna slovenska klasična zavarovalnica in matična družba Skupine Triglav. Sestavlja jo mreža 6 regijskih centrov in več kot 50 poslovnih enot. Z več kot 500 izkušenimi zavarovalnimi zastopniki, ki so prisotni po vsej Sloveniji, ter naprednimi digitalnimi sklepalnimi rešitvami, strankam nudi svetovanje in dostop do zanje prilagojenih zavarovalno-finančnih storitev, ki vključujejo vse vrste osebnih in premoženjskih zavarovanj, kot so zavarovanja premoženja in premoženjskih interesov, avtomobilska, kmetijska, transportna zavarovanja, zavarovanja terjatev ter zavarovanja za prosti čas in potovanja. Zaokroženo ponudbo osebnih zavarovanj sestavljajo vse oblike življenjskih, rentnih, pokojninskih, nezgodnih in zdravstvenih zavarovanj.

Skupina Triglav

Skupina Triglav z znanjem, izkušnjami in finančno močjo že 125 let upravičuje zaupanje strank in drugih deležnikov. Njeno poslanstvo je, da ustvarja varnejšo prihodnost. Je največja zavarovalno-finančna skupina v regiji Adria in ena vodilnih v jugovzhodni Evropi, ki posluje v šestih državah in na sedmih trgih ter širše mednarodno preko partnerskega povezovanja z družbami za zavarovalno posredovanje, zastopanje in pozavarovanje. Ključna stebra njenega poslovanja sta zavarovalništvo in upravljanje premoženja. Zaposluje več kot 5.200 ljudi. Skupina Triglav ohranja čvrsto finančno stabilnost, visoko kapitalsko ustreznost in dobičkonosnost poslovanja, kar potrjujeta tudi prejeti visoki bonitetni oceni “A” s strani dveh priznanih bonitetnih agencij. Glavne vrednote družbe so odzivnost, enostavnost in zanesljivost. Njena vizija je usmerjena v krepitev identitete in prepoznavnosti kot mednarodne zavarovalno-finančne skupine. S trajnostno usmerjenostjo delovanja je razvojno naravnano okolje za zaposlene, povezana s partnerji ter stabilna, varna in donosna naložba za vlagatelje.