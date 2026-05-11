Prebujenska arheologija

Pišeta: Álvaro Peñas, Marzena Kożyczkowska

Ob obisku arheološkega muzeja pričakujemo ostanke preteklosti, ostanke civilizacij pred nami in sledi, ki so jih naši predniki pustili v zgodovini. Ne pričakujemo pa, da bomo našli prebujenskee pripovedi, ki so bolj značilne za serije Netflixa, vendar jih lahko najdemo v nekaterih španskih muzejih zaradi pokvarjenega ideološkega dela ministra za kulturo Ernesta Urtasuna.

Narodni muzej podvodne arheologije, ki se nahaja v Cartageni, je ustanova, odgovorna za preučevanje, ocenjevanje, raziskovanje, ohranjanje in zaščito španske podvodne kulturne dediščine. Muzej hrani zbirke izjemne vrednosti, kot so ostanki dveh feničanskih ladij iz 7. stoletja pred našim štetjem ali tovor kovancev s fregate Nuestra Señora de las Mercedes, najden leta 2012, ki vsebuje skoraj 600.000 kosov osminskih kovancev. Poleg konservatorskega dela je drugo pomembno poslanstvo muzeja deliti to dediščino z javnostjo. Problem nastane, ko se širjenje zgodovine in dediščine zanemari zaradi promocije ideologije, v vitrinah z arheološkimi artefakti pa so razstavljeni sodobni predmeti skupaj z napisi v španščini in angleščini (za turiste), ki prenašajo politična sporočila, od obsodbe evropskega kolonializma do zagovarjanja priseljevanja.

Prvi od teh neprimernih predmetov je španski potni list, postavljen poleg posode za pitje iz punske dobe z naslednjim besedilom:

»Vsako leto na španska tla prispe na tisoče priseljencev v iskanju boljšega življenja, bežijo pred revščino, nasiljem in preganjanjem. Med migranti so tako imenovani tuji mladoletniki brez spremstva. (Menores Extranjeros No Acompañadxs, MENAs – ‘x’ ni napaka; napisi v španščini uporabljajo vključujočo obliko, izraz, ki sam po sebi razkriva, kako lahko jezik deluje kot orodje diskriminacije) Bili so žrtve rasističnih političnih kampanj, njihova porazdelitev po avtonomnih skupnostih pa je vir političnih spopadov.«

»Rasistična politična kampanja«, omenjena v besedilu, je bila kampanja VOX v Madridu, ki je obsojala sredstva porabljena za MENA v primerjavi z najnižjimi pokojninami. Kampanja je bila napadena, vendar so sodišča dovolila njeno uporabo na volitvah.

Tudi evropski kolonializem – katerega najvidnejša manifestacija je za špansko »prebujeno« množico odkritje obeh Amerik – si zasluži mesto tukaj: nekaj barvnih frnikol poleg steklene sklede iz 1. stoletja pr. n. št.:

»Krištof Kolumb je s steklenimi kroglicami med prvimi srečanji na Karibih zavedel ljudstvo Taíno z njihovo navidezno igrivostjo. V zameno so Evropejci pridobili zlato in hrano, s čimer so vzpostavili model menjave, ki je postavil temelje za plenjenje, izkoriščanje in kasnejši genocid nad ljudstvi Abya Yala.«

»Abya Yala« je izraz, ki ga uporabljajo domorodna gibanja za ameriško celino; »Amerika« je kolonialni in evropski izraz.

Seveda je tu prostor za spolno ideologijo, z rožnatim čopičem za ličenje, ki leži poleg izdelkov za osebno nego:

»Fant, dekle, spolno fluidno. Kako si sploh lahko predstavljamo možnost dekonstrukcije naših osebnosti in teles pred sto tisoč leti? … Kakšne priložnosti so imeli ljudje takrat, da so izpodbijali svoj dodeljeni spol, spreminjali svoj fizični videz in raziskovali svojo spolnost?«

Več: