Pavel Rupar odhaja iz politike, protestnih shodov ne bo več

Piše: C. R.
Slab rezultat na volitvah je močno potrl tudi Pavla Ruparja, nekdanjega poslanca, zadnja leta je bil predsednik stranke Glas upokojencev. Stranka je dosegla 0,34 odstotka na volitvah, kar je prava katastrofa.
Napovedal je umik iz politike, stranko pa bodo likvidirali. “Napore in gromozansko delo za upokojene, pokojnine, popravo krivic, revščino, invalide, 20 protestnih shodov, stotisoče kilometrov, denarja, nešteto objav in pogovorov, ki jih niste cenili, niste nagradili.. Nič ni bilo vredno!” je razočaran zapisal.
“Danes se poslavljam od vas kot predsednik stranke Glas upokojencev Pavla Ruparja, stranko bomo likvidirali! Od danes naprej ne obstaja več! Sklenili smo, da prenehamo z delom in bojem za majhne pokojnine, božičnice, poprave krivic.. Načrte za gradnjo dveh Hospicev smo umaknili, namesto v Sloveniji jih bomo gradili v Bosni v Međugorju, tam so ljudje še hvaležni! Z nami bodo šli prelepi spomini protestnih shodov, prijateljstva in izkušnje, srčne borbe za vas vse in grenak priokus, ki ste ga nam podarili za vse življenje! Bog že ve, kaj je prav, sprejemam vse z dobro voljo! Tako.. Ostanite zdravi, želim vam vse dobro! Prosim vas, ne kontaktirajte me več, vaši problemi in težave, krivice in prošnje me ne zanimajo več, delal bom le s tistimi, ki znajo na koncu reči hvala.. Za vse ostale pa imate sedaj tiste, ki ste jih nagradili za nič dela, za obljube in laži!”