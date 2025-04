Ob aferi Rupnik: Ni časa za nerganje! Sedaj gre zares, potrebna je posredniška molitev!

Piše: Blagovest.si

Ni težko uganiti, da je ponovna medijska obuditev afere z nekdanjim jezuitom Markom Rupnikom močno prizadela Cerkev na Slovenskem. Katoličani smo ob tem razdvojeni, zmedeni, tudi jezni. In predvsem, kar je sicer človeško, vendar žal nekoristno – vse bolj se zatekamo k stokanju, nerganju, godrnjanju. In smo neverjetno podobni izraelskemu ljudstvu na poti skozi puščavo.



Pot skozi puščavo je trajala nenavadno dolgo: 40 let. Prehodili bi jo lahko v veliko krajšem času, že v nekaj mesecih. Vendar je niso mogli. Vrteli so se v krogu, ves čas so se obračali k staremu suženjstvu. Imeli so celo skušnjavo, da pobegnejo nazaj v Egipt in se opravičijo za svoj pobeg. Ne glede na to, da je v tisti noči, ko se je zgodil eksodus preko Rdečega morja, padla vsa egiptovska vojska. Vendar so kmalu pozabili na vse to: suženjstvo je nenadoma postalo privlačno. Saj je res, da so bili nesvobodni, toda lonci mesa pa so vendarle bili.

Nič nenavadnega, da je ta svetopisemska tema izziv za mnoge znane pisatelje in mislece. Poljski mislec Józef Tischner je ob prehodu iz komunizma v demokracijo objavil svoje delo “Nesrečni dar svobode”, naš pisatelj Drago Jančar pa “Egiptovske lonce mesa”. Zelo zanimivo.

Ključ do rešitve pa se skriva v tem, kako smo pripravljeni reagirati na težke okoliščine. Nerganje in godrnjanje je sicer človeški in tudi spontan odziv. Toda ali smo res poklicani k temu, da se odzivamo nagonsko, da branimo svoje lastne kaprice in cone udobja? Merlin R. Carothers v svoji knjigo “Iz ječe v slavljenje – Moč slavljenja” pričuje prav o tem, kaj pomeni, ko se človek odloči, da bo v neugodnih okoliščinah slavil Boga. In s tem odpiral vrata milosti. Tudi pater Slavko Barbarić je vedel, kaj pomeni, če vzpostavimo drugačen odnos do nekega pojava, ki nas moti. Recimo, gremo na sprehod in nas dobi močna ploha. Bomo nergali zaradi dežja? Verjetno bomo zaradi tega še dvakrat bolj slabe volje. Če pa se za dež zahvalimo Bogu, se naš odnos s tem spremeni. Bog to obrne v blagoslov v vsakem primeru. V rokah imamo torej ključ do vrat milosti.

