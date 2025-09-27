O najslavnejšem tajnem agentu je sedaj znano, kdaj naj bi spet prišel na filmsko platno

Piše: C. R.

Očitno pred letom 2028 na filmskem platnu ne bomo videli novega izdelka iz franšize o agentu 007. To bi pomenilo rekorden čas čakanja na naslednji film o Jamesu Bondu.

Doslej najdaljša doba je bila med leti 1989, ko so posneli in predstavili film “Licenca za ubijanje” (glavno vlogo je igral Timothy Dalton), in 1995 s filmom Zlato oko (Pierce Brosnan). To je bilo ravno v času, ko je padel berlinski zid in je razpadla Sovjetska zveza. Do sedaj smo mislili, da tako dolgega obdobja med dvema filmoma o Bondu ne moremo več doživeti.

Toda očitno temu ni tako. Kanadski režiser Denis Villeneuve, ki bo prevzel režijo 26. filma o agentu 007, se bo šele po končanem projektu Dune lotil izbire glavne vloge. To pa lahko pomeni, da bodo vsi dosedanji favoriti za to vlogo odpadli, ker bi bili prestari. Zagotovo pa bo glavni igralec v vsakem primeru Britanec, morda celo nekdo, ki do sedaj ni bil ravno znan. Jasno je tudi, da se bo zgodba o Bondu začela povsem na novo in da nadaljevanja filma “Ni časa za smrt” ne bomo videli. Kar bi lahko pomenilo, da bi se scenarist lotil tudi Bondovih korenin, denimo zgodbe staršev najslavnejšega izmišljenega agenta. To pa sta Monique in Andrew Bond. Povsem mogoče je, da v novem filmu tudi ne bomo videli več stare igralske ekipe iz Mi6.

Novi film bi tako začeli snemati leta 2027, na velika platna pa bi prišel leto kasneje. Bomo videli …