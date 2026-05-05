Nekdanji predsednik Pahor se je poškodoval

Piše: C. R.

Nekdanji predsednik republike Borut Pahor je v ponedeljek padel s kolesom. Pri spustu s Pasje Ravni si je zlomil ključnico in lopatico. Po padcu je odšel na urgenco UKC Ljubljana. Pri padcu pa ga je rešila čelada, je zapisal na družbenem omrežju Instagram.

“Vse ok, zvečer zapustil urgenco, danes že v pisarni na pogovoru z novo mladinsko delegatko OZN,” je zapisal v objavi in dodal fotografijo iz bolnišnice.

V objavi se je zahvalil družini Kavčič iz Lučin in gospodu Tadeju, ki je pustil kmetijska opravila in ga odpeljal v Ljubljano. Prav tako se je zahvalil “izjemno profesionalni in prijazni ekipi Urgentnega centra UKC,” je zapisal.

Dodaj je, da je bil udarec z glavo v asfalt tako silovit, da vseh drugih poškodb pri samem padcu sploh ni čutil. “Rešila me je čelada. Ko sem se vrnil iz UKC domov, sem jo poljubil,” je zapisal.