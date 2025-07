Natečaj za najboljšo domoljubno pop-rock pesem o Sloveniji

Piše: Prva TV

PRVA TV razpisuje natečaj z naslovom “Slovenija v srcu – pop-rock himna domoljubja” za najboljšo domoljubno pop-rock pesem.

Spoštovani glasbeniki, avtorji in ustvarjalci!

PRVA TV razpisuje natečaj za najboljšo domoljubno pop-rock pesem, ki bo opevala lepote Slovenije, ponos na osamosvojitev, priden in srčen slovenski narod ter našo edinstveno domovino. Iščemo pesem, ki bo združevala močno sporočilo, čustveno globino in energičen pop-rock zvok, da bo navdihnila poslušalce in postala nova himna slovenskega duha.

Pogoji razpisa:

Tema pesmi: Pesem naj v pop-rock žanru slavi Slovenijo, njeno naravno lepoto, osamosvojitev, vrednote slovenskega naroda (delavnost, ponos, enotnost) in domoljubni duh.

Prijava: Prijavitelji pošljejo besedilo pesmi (v slovenščini) in demo posnetek (lahko preprost, npr. vokal in kitara ali klavir, vendar naj jasno prikaže melodijo in aranžma).

Rok za oddajo: 31. avgust 2025, do 23:59.

Način oddaje: Prijave pošljite po e-pošti na naslov: [email protected], s pripisom “Razpis Slovenija v srcu”.

Format: Besedilo v PDF ali Word dokumentu, demo posnetek v MP3 ali WAV formatu.

NAGRADE:

1. MESTO: 5.000 EUR, profesionalni videospot in promocija na PRVA TV ter drugih medijih v skupini.

2. MESTO: 2.000 EUR in promocija na PRVA TV ter drugih medijih v skupini.

3. MESTO: 1.000 EUR in promocija na PRVA TV ter drugih medijih v skupini.

Skupni nagradni sklad: 8.000 EUR.

Postopek izbire:

Komisija: prijavljene pesmi bo ocenjevala strokovna komisija, sestavljena iz priznanih glasbenikov, tekstopiscev in predstavnikov medijske skupine PRVA TV.

Kriteriji ocenjevanja: izvirnost, domoljubno sporočilo, glasbena kakovost, čustveni učinek in primernost za pop-rock žanr.

Najboljše pesmi bodo predstavljene v posebni seriji oddaj na PRVA TV, kjer bodo izbrane tri zmagovalne skladbe. Vrhunec razpisa bo končni koncert najboljših, ki bo predvajan v živo na PRVA TV, kjer bodo finalisti izvedli svoje pesmi pred občinstvom in komisijo.

Dodatne informacije in pogoji:

Razpis je odprt za vse ustvarjalce, ne glede na starost ali izkušnje.

Vsak prijavitelj lahko pošlje največ dve pesmi.

Pesmi morajo biti izvirne in ne smejo biti predhodno javno objavljene ali izvedene.

Zmagovalne pesmi bodo deležne široke medijske podpore, vključno z rotacijo na PRVA TV, TV postajah in spletnih platformah v skupini.

Navdihnite nas s pesmijo, ki bo združila Slovenijo!

Pošljite svoje stvaritve do 31. avgusta 2025 in postanite del zgodbe, ki bo odmevala v srcih Slovencev.

Za dodatna vprašanja pišite na [email protected] ali obiščite našo spletno stran www.prva.tv. Natečaj poteka pod sloganom: “Slovenija v srcu – zapojmo njen ponos!”.