Na soboto pred binkoštmi dva zanimiva duhovna dogodka!

V soboto, 7. junija – ta dan je tudi prva sobota v mesecu, torej posebej posvečena Mariji – vabljeni na dva zanimiva dogodka.

Najprej bo od jutranjih ur naprej, nekje od 8h, v Velesovem na Gorenjskem enajsti Marijin dan, ki ga organizira društvo prijateljev Medžugorja “Mir”. Kot pričevalec bo nastopil dr. Maximilian Domej, zdravnik, koroški Slovenec in soustanovitelj avstrijskega združenja prijateljev Medžugorja. Ob koncu srečanja sledi še sveta maša in češčenje Najsvetejšega. Obrede bo vodil koprski stolni župnik dr. Primož Krečič, duhovni vodja društva Mir.

Zvečer ob 19h pa se bo v Celju v cerkvi Svetega Duha začela binkoštna vigilija, najprej z večernicami in nato z božjo besedo. Po maši sledi vodeno češčenje in nato celonočno češčenje v tišini. Mašo bo daroval škofijski kancler mag. Srečko Hren. Slednji je župnijo Celje Sveti Duh vodil med leti 2003 in 2021.

