(MISEL ZA GOSPODOV DAN) In kdo je moj bližnji?

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,25-37)

Tisti čas je vstal neki učitelj postave, ki je takole skušal Jezusa: »Učenik, kaj naj storim, da dosežem večno življenje?« On pa mu je rekel: »Kaj je pisano v postavi? Kako bereš?« Ta je odgovoril: »Ljubi Gospoda svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo, in vso močjo in vsem mišljenjem, in svojega bližnjega kakor sam sebe.« – »Prav si odgovoril,« mu je rekel: »To izvršuj in boš živel.«

Ta se je pa hotel opravičiti in je rekel Jezusu: »In kdo je moj bližnji?« Jezus je povzel besedo in rekel: »Neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike; ti so ga oplenili in mu zadali ran ter so odšli in ga pustili na pol mrtvega. Primerilo se je pa, da je šel po isti poti neki duhovnik in ga je videl in šel mimo. Prav tako je tudi levit, ki je prišel na to mesto in ga videl, šel mimo.

Ko pa je neki popoten Samarijan prišel do njega in ga videl, se mu je v srce zasmilil. Pristopil je in vlil v njegove rane olja in vina ter jih obvezal; in posadil ga je na svoje živinče, peljal do gostišča in zanj poskrbel. Drugi dan je vzel dva denarja in dal gostilničarju ter rekel: ›Poskrbi zanj in, kar boš več potrošil, ti jaz nazaj grede povrnem.‹

Kateri izmed teh treh, se ti zdi, je bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike?« On je dejal: »Tisti, ki mu je skazal usmiljenje.« Jezus mu je rekel: »Pojdi in tudi ti tako delaj!«

Ta zgodba je tako preprosta, a vendar se zdi tako zapletena. Namreč, njeno izhodišče je dejstvo, kako eden od učiteljev postave preizkuša Jezusa. Pa vendar mu Jezus postavi protivprašanje. Pismouk našteje prav bistveni dve zapovedi, ki predstavljata temelj vsega. Lahko bi rekli, da je to nosilna misel obeh Mojzesovih tabel. Ljubezen do Boga in ljubezen do sočloveka. Do »bližnjega«, poudarja. Izraz napeljuje na bližino. Vemo, da nam niso vsi ljudje enako blizu. Samo nekateri so naši sorodniki, družinski člani, pa sonarodnjaki, sodržavljani, sokrajani, itd. Toda vsak, ki mi je v nekem trenutku najbližje in ki ga srečam, je moj bližnji. Ne glede na to, ali ga poznam ali ne. In kar želim, da storijo meni, naj delam drugim. Če srečam nekoga v stiski in če bi bil sam v enaki stiski z željo, da bi mi nekdo pomagal, potem je to napeljuje k temu, da sočloveku pomagam. V tem smislu je vsak človek moj bližnji (gr. plesos, hebr. Raa), ker je vsak ustvarjen od Boga. Apostol Janez v svojih pismih še posebej poudarja, kako zelo sta ljubezen do Boga in sočloveka povezani. Ni ene brez druge, ni druge brez prve.

