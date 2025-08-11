Kako na goste iz Slovenije gledajo na Hrvaškem

Piše: Moja Dolenjska

Čeprav se nam med obiskom na Hrvaškem morda ne zdi vedno tako, Slovenci na Hrvaškem še vedno veljamo za ene od bolj zaželenih gostov. Tudi sicer Hrvatje o nas nimajo slabega mnenja.

V prvih mesecih 2025 smo slovenski turisti v Hrvaški zabeležili več kot 877.000 prihodov in 4,3 milijona prenočitev – kar pomeni rast za 2 % v prihodih in 3 % v prenočitvah glede na isto obdobje lani. V teh številkah smo Slovenci na približno enaki ravni kot Avstrijci, več je na Hrvaškem samo še Nemcev.

Na splošno Slovenci med Hrvati ne veljamo za slabe ali nezaželene goste. Natančnejših raziskav o tem sicer ni, je pa mogoče neko splošno mnenje razbrati iz komentarjev na medmrežju in komentarjev hrvaških turističnih delavcev.

Hrvaška turistična skupnost poudarja, da slovenski gostje spadajo med “najzvestejše in najpomembnejše” goste.

Ena od hrvaških natakaric je na družbenem omrežju Reddit Slovence opisala kot ‘vljudne, a zadržane goste.’ Spet drugi ocenjuje, da se vedemo kot na Divjem zahodu in pozabljamo, da smo le uro stran od domovine.

Natakar iz Biograda je med drugim zapisal: “Največ težav imamo s pričakovanji glede cene in hitrosti. Slovenci pogosto primerjajo naše cene s slovenskimi … mislijo, da jim pripadajo posebni popusti, ker so ’domači’.”

Kristjan Staničić, direktor Hrvaške turistične skupnosti, slovenski trg ocenjuje z optimizmom: “Do Slovenije gojim veliko simpatij. S slovenskimi kolegi iz turističnega sektorja imam zelo dobro sodelovanje … Verjamem, da lahko z združenimi močmi prispevamo k razvoju turizma.”