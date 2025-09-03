(GLOSA) Gospa predsednica je uporabila helikopter, da bi Slovenija prejela več kisika

Piše: Gašper Blažič

Glede na to, kako ozaveščena je naša predsednica republike, saj vedno preveri ogljični odtis, tudi ko sede na motor, si lahko mislim, da jo moramo državljanke in državljani posnemati.

Tovarišica, pardon, gospa predsednica je ob tem pripravljena tudi prekršiti standarde, ki veljajo v ZDA. Tam nekdo, ki je izvoljen za predsednika ali podpredsednika, nikoli več ne sme sesti za volan, voziti ga mora profesionalec. Tako mora avtomobil prevažati dve in ne samo ene osebe. To je lahko ekološki nesporazum: nekdo bo rekel, zakaj vožnja z avtomobilom, če gre lahko s kolesom, drugi bo rekel, da je manj porabe in onesnaženja, če se pelje samo en človek. Da je gospa NPM za volanom.

Pa pustimo ob strani podatke o njenih dimenzijah. Gre za to, da je ogljikov dioksid šiba božja, zaradi katere je planet Zemlja že več kot dvajset let na robu katastrofe. Človeštvo menda proizvaja že takšne presežke ogljikovega dioksida, da naš planet tega ne prenese več in se vse bolj pregreva. Ob tem pa arogantno napada svetniško Greto Thumberg in noče sprejeti zelenega prehoda, plačevati davkov, itd.

Toda statistični podatki pravijo, da povprečen človek vsak dan porabi 360 litrov kisika, izdiha pa 270 litrov ogljikovega dioksida. Takšen podatek je sicer objavila neka spletna stran, zato me ne držati za besedo. Preračunano v maso torej dobre pol kilograma C02 povprečno drevo porabi že v dveh urah. Fotosinteza pač – vsako drevo je svojevrstna kemičnopredelovalna tovarna, ki ogljikov dioksid predela v druge spojine, tudi kisik, ki ga vrača v okolje. Nič čudnega, da je ameriški pesnik Joyce Killmer tako častil drevesa.

Glede na gozdno površino Slovenije pa je ogljikovega dioksida še premalo. Zato razumem gospo predsednico, da je hotela nekoliko bolj zaposliti slovenska drevesa in je zato uporabila helikopter od Slovenske Istre do Prekmurja. Za več kisika!