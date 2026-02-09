Gianni Rijavec je na slovenski kulturni praznik v legendarni v Bukovici navdušil poslušalce!

Piše: C. R.

V nedeljo, 8. februar 2026 je Gianni Rijavec v okviru turneje Sentimenti ob 40 letnici glasbene kariere izvedel koncert v dvorani Angela Mlečnika v Bukovici!

Gianni Rijavec svoj o turnejo začenja skromno, vendar srčno med čudovitimi ljudmi, tako, kot je pred 40. leti, kajti iz majhnega zraste veliko. Turneja se je začela s koncertom v legendarni-kultni Bukovici in naraščala, vse do vrhunca, ki je še skrivnost in se bo zgodil proti koncu leta 2026.

Eden izmed prvih nastopov pred 40. leti je bil prav na legendarnem plesišču v Bukovici, kjer je včeraj s svojim belim klavirjem navdušil številno publiko. Poleg novih skladb je publika v en glas prepevala zimzelene uspešnice kot so Lep pozdrav ciao Mateja, Adijo Špela, Nancy iz Ljubljane, Mladi Joža, Soča in druge. Tudi za Bukovico je veljalo, da če nisi tam nastopil te na slovenski, pa tudi jugoslovanski sceni ni bilo, nisi bil popularen in enostavno nisi obstajal. Naslov koncertov-turneje je SENTIMENTI.

Večina skladb, ki jih je v dolgoletni karieri ustvaril Gianni Rijavec je posvečena predvsem ženskam. Na koncertih ne bo manjkala niti Lipa od none, Oljkar, Rdeča roža, ki je ena izmed njegovih zadnjih stvaritev. Turneja je posvečena tudi 30. obletnici pesmi legendarne pesmi Soča.

40 let glasbene kariere Giannija Rijavca

Gianni Rijavec letos (2026) obeležuje 40 let profesionalne glasbene kariere, ki se jo je odločil proslaviti v prelepih slovenskih krajih z uspešnicami, tudi iz njegove pretekle dobe. Leta 1985 je izšel prvi album takratne skupine Big Ben z naslovom Lep pozdrav, ciao Mateja, ki je se je prodal v več kot 100.00 izvodih. Avtor skoraj vseh skladb je bil Gianni Rijavec. Sledile so plošče, kasete in zgoščenke Mladost je ljubezen, Adijo Špela, Pomladno Cvetje, Nancy iz Ljubljane, Kanadska indijanka, Krasna si hči planin, Najlepše balade, Sentimenti, Gianni, Poti do srca. Največji uspeh so mu je prinesle skladbe Lep pozdrav, ciao Mateja, Adijo Špela, Mladi Joža, Za mano še jokala boš, Lojtrca, Nancy iz Ljubljane, Soča in mnoge druge.

Sledili so številni festivali, koncerti, televizijski nastopi, turneje ter gostovanja po svetu, v Avstraliji, Kanadi, Argentini, Švedski, Italiji, Nemčiji, Portugalski, Armeniji,.. Še posebej so odmevni nastopi kot so samostojni koncert za vatikanski diplomatski zbor v Vatikanu, nastop v Strassbourgu ob sprejemu Slovenije v Svet Evrope, koncert v Bruslju v evropskem parlamentu na znamenitem European prayer breakfast, nastopi na sprejemu pri papežu Janezu Pavlu II. v Vatikanu.

Za časa svoje dosedanje 40. letne glasbene poti je izvedel več kot 2000 koncertov. Gianni Rijavec je bil pred leti razglašen za slovenskega glasbenega ambasadorja, in je poznan tudi kot ustanovitelj Mednarodne mirovniške fundacije Beli golob, z glasbo je ponesel širjenje ideje o miru domala po vsem svetu.