Slavnostni koncert ob 10-letnici Nova24TV

Piše: Nova24tv.si

Televizija Nova24TV bo kmalu praznovala 10. obletnico nastanka. V ta namen prireja koncert s predstavitvijo desetletnega delovanja. Nastopili bodo: Original Štajerci, Alfi Nipič, Vili Resnik, Manca Špik, Nemir, Šepet, Zlati zvoki in Gašperji.

Kdaj? Koncert bo 1. marca ob 17. uri.

Kje? V dvorani Antona Martina Slomška na Vrhniki.

Kdo je vabljen? Vsi gledalci, podporniki in ljudje dobre volje.

Kako do vstopnic? Preko telefonske številke 080 34 77, elektronskega naslova [email protected] ali na spletni strani vseknjige.si

Vljudno vabljeni!