Slavnostni koncert ob 10-letnici Nova24TV

Piše: Nova24tv.si

Televizija Nova24TV bo kmalu praznovala 10. obletnico nastanka. V ta namen prireja koncert s predstavitvijo desetletnega delovanja. Nastopili bodo: Original Štajerci, Alfi Nipič, Vili Resnik, Manca Špik, Nemir, Šepet, Zlati zvoki in Gašperji.

Vljudno vabljeni!

