(FOTO+VIDEO) SDS le dan po referendumski zmagi med Savinjčane

Piše: Nova24tv.si

Poslanska skupina SDS je bila v ponedeljek, le dan po referendumski zmagi, na obisku Savinjske regije. Poslanci so se srečali z lokalnimi predstavniki, gospodarstveniki ter občani. Obiskali so več občin in se na terenu seznanili z aktualnimi razmerami, izzivi ter prihodnjimi načrti v tem prelepem delu Slovenije.

Del poslanske skupine je obiskal Kozjansko in Obsotelje. Jelka Godec, Danijel Krivec, Andrej Kosi, Franci Kepa, Karmen Furman, Tomaž Lisec, Zoran Mojškerc so obisk začeli z delovnim zajtrkom z županom Občine Šentjur Markom Diacijem, županom Občine Dobje Francom Leskovškom ter svetniki SDS Občine Šentjur.

Opozorili so na nevarne cestne odseke brez pločnikov, kjer je ogrožena varnost ljudi – predvsem otrok. Spregovorili so tudi o financiranju vrtcev, ki postaja vse večja obremenitev za starše in občine. Varna infrastruktura in dostopno predšolsko varstvo morata biti prednostna naloga.

V nadaljevanju obiska so se sestali s predstavniki Območne obrtno-podjetniške zbornice Šentjur. Predsednik Marjan Bohorč je opozoril, da se gospodarska kriza že močno čuti, podjetnike pa skrbi tudi visoka obremenitev plač. Radi bi zaposlenim zagotovili dostojno plačilo, a jim država vzame preveč.

Naslednja postaja njihovega obiska je bila podružnična šola Kalobje, kjer sta nas sprejela ravnatelj Boris Čujež in predsednik krajevne skupnosti Zdravko Hribernik. Ogledali smo si gradnjo nove šole in vrtca – pomembna pridobitev za kraj in družine. Žal pa telovadnica za zdaj ostaja le načrt, saj zaradi pomanjkanja sredstev projekt stoji.

Obiskali so še podjetje Tajfun iz Planine pri Sevnici, kjer so jim izpostavili tri ključne težave: – previsoke obremenitve plač,

– preveč birokracije in lobistov v ozadju pri razpisih,

– premalo podpore slovenskih ambasad v tujini.

Obiskali so tudi Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina, z. o. o., kjer jih je sprejel direktor Ivan Drev. Gre za eno redkih zadrug, ki ima svojo proizvodnjo oziroma farmo. Letos so zgradili tudi karantenski hlev. Ponosni so na sadjarski center Turn, kjer proizvajajo jabolčno peneče vino, jabolčni brandy ter ekološko kostno govejo juho, ki je prejela nagrado. Delujejo uspešno in poudarjajo: “Kjer je dobra zadruga, so uspešni kmetje.”

V Kozjem so obiskali še podjetje Rajmax, kjer izdelujejo vrhunska okna – dokaz, da se vrhunska kakovost rojeva tudi v manjših okoljih. V Virštanju jih je sprejel župan Peter Misja in predstavil Center za promocijo vin, kulture in turizma, kjer se prepletajo lokalna ponudba, dediščina in razvoj turizma. “Terenske seje predstavljajo priložnost, da neposredno prisluhnejo ljudem, spoznajo njihove izzive in skupaj iščejo rešitve,” je skupina ob koncu zapisala.

Drugi del poslanke skupine – Zvonko Černač, Franc Breznik, Alenka Jeraj, Roman Poglajen, Jože Jelen, Jože Lenart, Franc Rosec, Alenka Helbl – pa so se srečali z župani občin Ljubno ob Savinji, Gornji Grad, Mozirje, Nazarje, Žalec, Polzela, Prebold in Rečica ob Savinji, ki opozarjajo na birokratske ovire pri sanaciji po poplavah. Še vedno so težave z nadomestitveno gradnjo. Številni postopki so v zamudi že leto in pol kljub dobrim predlogom občin ob začetku popoplavne obnove. Izzivi se pojavljajo tudi pri izgradnji suhih zadrževalnikov. “Če se zgodi nova poplava, moramo biti ustrezno pripravljeni,” poudarjajo župani. “Ljudje pričakujejo rešitve in pogosto mislijo, da so krive občine, a so težave na višjih nivojih.”

Župan Prebolda, sicer iz stranke SD, je poudaril, da je sodelovanje z SDS že leta zelo dobro in da skupaj držimo Savinjsko pokonci.

V Gostišču Prodnik jih je sprejel gospod Edvard Jurjevec, ki so mu poplave odnesle celo čolnarno s 70 čolni, vključno z opremo in vsemi poslopji. Na občasne očitke, da kritizira @vladaRS in hvali prejšnjo vlado, se odzove z besedami: “Res ni Janez Janša naš Bog, saj smo krščanska dežela, imamo samo enega Boga. Lahko pa rečemo, da je @JJansaSDS od Boga poslan za rešitev Slovenije.

Poslanci so nadaljevali z obiskom v podjetju Podkrižnik Group, kjer jih je sprejel ustanovitelj in direktor Iztok Podkrižnik.

Podjetje je pred desetletji začelo s puškarijo, danes pa je na globalnem trgu prisotno na področju inteligentnih pogonskih sistemov. Sodelujejo z velikimi podjetji, kot sta Bosch in Siemens, ter različnimi podjetji v navtiki. Z njihovimi cilindri se, na primer dviguje londonski most London Bridge, prav tako tudi oder Bolšoj Teatra v Rusiji.

Proizvodni proces neprestano optimizirajo in nadgrajujejo, s čimer skrajšujejo čas izdelave – to jim omogoča pomembno konkurenčno prednost. Iztok Podkrižnik je ob tem poudaril, da je žalostno, kam so leve vlade pripeljale Slovenijo. “Paziti moramo na slovenska podjetja, da ne prehajajo v tuje roke. O davčni politiki je škoda vsake besede – zaradi visoke obdavčitve plač imamo velike izgube na konkurenčnosti,” je opozoril.

Obiskali so tudi Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ), kjer jih je sprejel direktor Branko Debeljak. V TEŠ-u proizvedejo približno 35 odstotkov električne energije v Sloveniji. V kriznih obdobjih pokrivajo več kot 50 odstotkov porabe, saj gre za stabilen vir električne energije. TEŠ namenja znatna sredstva za zniževanje emisij, prahu in hrupa ter za varovanje kakovosti voda, kar dokazujejo s pridobljenimi certifikati. Poslanci so se povzpeli na sam vrh objekta, kjer so s ploščadi opazovali kompleks s ptičje perspektive in imeli razgled na Družmirsko oziroma Šoštanjsko jezero.

Janez Janša, Suzana Lep Šimenko, Andrej Hoivik, Rado Gladek, Anja Bah Žibert pa so sestavljali tretji del poslanske skupine in so obiskal Celje, kjer so se srečali z župani in podžupani. V Rimskih Toplicah so obiskali Sadjarstvo Aškerc, v Celju podjetje Etra, v Vojniku pa podjetje Ostri.

Na terenu so bile tudi večkrat izpostavljene naslednje težave: zapletena birokracija,

projekti, ki niso zgolj v pristojnosti občin, zato stojijo,

ponižujoče financiranje občin,

pomanjkanje sogovornikov na ministrstvih.

Med pogovorom so večkrat slišali tudi izjavo: “Včasih te zaradi vseh birokratskih ovir mine, da bi sploh še delal. Gre za idiotizem ljudi, ki v življenju niso nikoli delali!”

Ob obisku Toplarne Celje je skupino sprejel župan Matija Kovač. Poudaril je, da je stranka SDS sodelovala pri številnih pomembnih projektih v Celju – prej v času vlade, zdaj preko poslancev – za kar so v Celju zelo hvaležni. Župan je opozoril, da ima država velike težave pri koriščenju evropskih sredstev, pri čemer občine skušajo po svojih močeh pomagati. Izpostavil je tudi problematiko povprečnin – čeprav so se te zvišale, je ta dvig izničil porast plač javnih uslužbencev, zato občinam ne ostane več dovolj sredstev za investicije.