Cerkljanska Laufarija praznuje 70 let ponovne obuditve pustne šege

Piše: C. R.

Letošnje leto Društvo Laufarija zaznamuje izjemen jubilej – 70 let od ponovne obuditve pustne šege laufarija. V sedmih desetletjih se je ta izvirna pustna tradicija ohranila v skladu s tradicijo, istočasno pa se je s svojo značilno hudomušnostjo in domiselnostjo vedno znova odzivala na aktualno družbeno dogajanje, tako lokalno kot širše. Ob visokem jubileju poleg tradicionalnih sprevodov do branja obtožnice in eksekucije Pusta pripravljajo bogat in raznolik program.

Domačini in obiskovalci bodo lahko spoznali, kako nastajajo laufarske larfe – naličja, kot jih izdelujeta Vid Prezelj in Marjan Rejc. Poseben poudarek letošnjega programa je začasno gostovanje najstarejše larfe “ta starga” iz leta 1938, ki bo na ogled v Cerkljanskem muzeju. Dogodek je plod dolgoletnega sodelovanja društva s Slovenskim etnografskim muzejem in Cerkljanskim muzejem. Vodja Cerkljanskega muzeja, Milojka Magajne, ki gosti stalno razstavo Laufarija, je ob tej priložnosti povedala: »Cerkljanska laufarija velja za enega najprepoznavnejših izrazov lokalne identitete – za pravo srce Cerkljanske. Leta 2014 je bila razglašena za nesnovno kulturno dediščino državnega pomena. S to razglasitvijo je priznana njena izjemna vrednost in hkrati odgovornost, da se ohranja v svoji izvirnosti in ostaja del živega kulturnega prostora. Ključno vlogo pri tem ima Društvo Laufarija Cerkno, ki skrbi za prenos znanja in kontinuiteto obreda. Z vsakoletno pustno obsodbo in spremljevalnimi dogodki – od sprevodov in koledovanj do priprave pustne obtožnice in usmrtitve pusta – laufarija ostaja živ, prepoznaven in pomenljiv izraz skupnosti tudi danes.«

V Cerkljanskem muzeju bo na ogled tudi fotografska razstava Tineta Venka, ki je ob jubileju posnel tudi dokumentarni film “Laufarija, srce Cerkljanske”, ki bo premierno prikazan 6. februarja v prostorih osnovne šole Cerkno. Film je avtor predstavil z naslednjimi besedami: »Dokumentarni film Laufarija, srce Cerkljanske je moje diplomsko delo, ki je nastajalo med lansko izvedbo Laufarije. Film prikazuje vse, kar je potrebno, da se ta edinstvena tradicija ohranja in prenaša iz roda v rod. V ospredju so procesi nastajanja pustnih likov, med drugim šivanje Pusta, Ta Smrekovega in Ta Bršljanovega. Poleg tega dokumentarec vključuje osebne pripovedi članov preteklih in sedanjih generacij, ki s svojim pričevanjem osvetljujejo pomen in vrednost Laufarije. Film je podprt tudi z bogatimi arhivskimi posnetki iz različnih obdobij te tradicije, ki dodatno poudarjajo njen zgodovinski razvoj. V zadnjih dveh letih skrbim tudi za fotografiranje vseh obredov Laufarije. Iz zbranih fotografij sem pripravil razstavo v muzeju, kjer so predstavljeni najlepši in najbolj značilni motivi. Pri svojem delu si vedno znova prizadevam ujeti bistvo tega bogatega in živega običaja.«

V sklopu tradicionalnega pustovanja bodo sledili dogodki za mlado in staro. Člani Društva Laufarija vabijo vse v Cerkno, kjer si lahko obogatijo pustni čas z udeležbo na številnih dogodkih in doživijo izkušnjo edinstvene pustne tradicije, ki jo ohranjajo.

Ob začetku dogajanja v sklopu letošnjega pustovanja, predsednik društva Tomaž Lahajnar poudarja, da je »Prostovoljno delo članov Laufarije je skozi desetletja omogočilo ohranjanje in razvoj pustne šege, ki bo tudi letos oživela na številnih dogodkih – od sprevodov po cerkljanskih ulicah in koledovanja po vaseh do vrhunca na Glavnem trgu, kjer bodo potekali branje obtožnice, odkop bota in končna eksekucija Pusta. Ponosni smo, da Laufarija kljub težavam s prostori in številnim selitvam v preteklosti vztraja ter ostaja v središču našega kulturnega utripa in je pomemben del identitete tukajšnjih ljudi. Brez nje si pustnega časa na Cerkljanskem ne znamo več predstavljati«.

Vabljeni v Cerkno, DEB BLA RIPA BEL DEBIELA!