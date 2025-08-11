Celo novinarka, ki je vse prej kot “desna”, je popenila: “Vsi vemo, kako jih gre poimenovati! Kriminalno družbeno dno!”

Piše: Moja Dolenjska

Na zadnje dogajanje na Obali, ko je trojica Rominj med krajo v trgovini napadla in poškodovala nič hudega slutečo prodajalko študentko, se je odzvala tudi novinarka RTV Slovenija Eugenija Carl.

“In ne mi zdaj o pravicah, manjšinah, zaščiti, socialni družbi, sprejetosti, demokraciji … Dovolj je, dovolj! Naj grejo vsi pametni, sočutni enakopravneži za en teden živet na Dolenjsko, v Belo krajino ali poleti na Obalo, pa da vas vidim,” je med drugim zapisala na družbenem omrežju Facebook.

Novinarka se je odzvala na zadnje dogajanje na Obali, ko je trojica problematičnih Romov nasilno kradla v samopostrežni prodajalni. »Pred dnevi odnesli iz trgovine za 40 kg prehrambnih artiklov, včeraj študentki – prodajalki v Strunjanu med prerivanjem zvili prst in jo tepli, starcu grozili, ker jih je opozoril, da se ne krade z obešalnikov pred trgovino … Obala je poleti njihova gratis samopostrežba. A lahko že enkrat nehamo s to politično korektnostjo. Romi so tisti, ki so se vpeli v družbo, plačujejo račune in stanarino, delajo, se izobražujejo, otroke pošiljajo v šolo, ne silijo desetletnic v spolnost, niso oboroženi, ne plenijo vse naokoli, ne grozijo, ne streljajo … Vsi ostali so … vsi vemo, kako jih gre poimenovati! Kriminalno družbeno dno!

Ker je sistem pri tem problemu povsem zatajil, me v nadaljevanju vaške straže ne bodo čudile. In bo kdo obležal. Stavim, da je trojica cigank, ki je včeraj napadla prodajalko v Strunjanu že na prostosti.

Iz policijskega zapisnika: ‘Ob 14.16 so nas poklicali iz prodajalne v Strunjanu. Zaposlena je opazila, da so v trgovino prišle tri ženske, ena od njih je v torbo zložila artikle, zatem pa želela prodajalno zapustiti, ne da bi plačala. Zaposlena jo je na to opozorila, nato sta se prerivali. Podajalka se je lažje poškodovala, vendar je osumljeni kljub temu uspela iztrgati vrečo z ukradenim blagom. Policisti so na kraju identificirali tri ženske iz Novega mesta (stare 41, 20 in 15 let). Policisti zbirajo obvestila v povezavi s sumom storitve kaznivega dejanja’,« je zapisala.