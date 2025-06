Borut Jamnik kupuje “zeleni makini” pri Porscheju za 93.438 evrov

Piše: Spletni časopis

Še šef SIB banke Borut Jamnik, ki velja za neuradnega ministra za državno podjetništvo, si bo nov služben električni avtomobil kupil pri podjetju PORSCHE INTER AUTO iz Ljubljane, kaže odločitev o oddaji naročila. Dobili so dve ponudbi. Ob zmagovalcu za 93.438 evrov je prišla še ponudbo podjetja A2S iz Celja, ki je bila za nekaj sto evrov manj ugodna. In zaradi tega je bil izbran ponudnik iz Ljubljane. Plačilo bo dejansko še precej višje, ker je vsota brez DDV.

Kot sem poročal je marca za vodenje razdeljevanja državnega denarja v državni slovensko izvozni banki (SID) Jamnik objavil razpis, da kupuje dva električna avtomobila z ogrevanim volanom, ogrevanimi in hlajenimi masažnimi sedeži, ambientno osvetlitvijo v najmanj desetih barvah, za uživanje v umetniških dosežkih pa mora biti vgrajen zvočni sistem najmanj dvanajst zvočnikov s skupno močjo najmanj 600 W. Pa še vrsto sladkosti so zahtevali. Razpis je bil objavljen po vladni uredbi o zelenem javnem naročanju. SID banko ob Jamniku kot članica uprave vodi še Stanka Šarc Majdič. Šefi državnih podjetij si množično kupujejo električne avtomobile, ker za rabo teh v zasebne namene država ne zahteva plačila bonitete.

Iz objavljene odločitve o podjetju, ki bo dobavilo prestižni vozili, ni viden izbran tip avta, gre pa za, kot je slišati med poznavalci, precej jasen primer zelenega zavajanja (t.i. greenwashing : Zeleno zavajanje (angl. greenwashing) so pristopi zavajanja javnosti, da so poslovanje organizacije in/ali njeni proizvodi in storitve prijazni do okolja (in/ali širše družbe). Eksotičnih zahtev po masažnih sedežih in celem nadstropju zvočnikov ni mogoče uvrstiti v do okolja prijazno ravnanje. Ali bo avto imel vso zahtevano opremo iz razpisa sicer še ni jasno, a zahtevali so jo in bilo bi nelogično, da bi kupili nekaj, kar ni v skladu z zahtevami.

Dilema je celo, če tak nakup ne sodi po pravilih EU med nepoštene poslovne prakse – ker “zeleno” javno naročilo je bilo izvoženo v eu portal javnih naročil.

Za nadzor “zelenega zavajanja” pri nakupih avtov za vodilne v SIB banki je pristojna Banka Slovenije, ob kateri pa poteka velik spopad, kdo bo šef. Vladne stranke so zahtevale, da mora biti na vrh imenovana državna sekretarka Klemna Boštjančiča Saša Jazbec, a je predsednica republike Nataša Pirc Musar predlagala Antona Ropa. Poslanci vladnih strank so v parlamentu nekdanjega premiera zavrnili. Tudi v drugo Pirc Musarjeva ni sledila zahtevi premiera Roberta Goloba. Konec maja je predlagala Simona Savška.

Odločitev o nakupu zelenega luksuza za Jamnika je takšna:

Ko gre za podobne avtomobile za šefe državnih podjetij si je propadla kandidatka Svobode na volitvah Mojca Kert, ki so jo pozneje nastavili na vrh državnega Borzena, ki od podjetja Star Solar našega premiera po precej zabeljeni ceni odkupuje elektriko iz sončnih panelov, dobičke pa premieru s tem sofinanciramo vsi državljani, nedavno kupila električno Škodo Enyaq Sportline, letnik 2024 prav tako pri podjetju Porsche za skoraj 54.000 evrov. Že prej sem poročal, da se je z električnimi avtomobili obogatil tudi vrh državnega GEN-I, iz katerega je na vrh vlade priletel Golob pa tudi Kertova, ki je dolgo monopolno preprodajajo elektriko iz NEK, a so medtem menda v GEN-I v državni nuklearki izgubili ta povsem privilegiran položaj, ki jim je zagotavljal veliko konkurenčno prednost. Čez novo leto so za svoje šefe kupili tri Tesle Model Y Long Range RWD za 160.890 evrov, tri Volkswagne ID.7 Tourer Pro 5All 220 kW za 157.800 evrov in dve vozili Hyundai Kona

EV za 82.820 evrov.

Vodilnim v državnih podjetjih se nakup električnih avtomobilov splača, ker jim za rabo takšnega avtomobila, nakup jim plačamo davkoplačevalci, v zasebne namene ni treba plačevati niti bonitete, ki je določena za rabo običajnih službenih avtomobilov v zasebne namene. Za zasebne prevoze s temi vozili ne plačujejo goriva, servisov, menjave gum, bonitete. Ničesar. To je način, kako oblast povečuje plače in ugodnosti vodilnim v državnih podjetjih skozi obvode. Takšne avtomobile lahko vodilni v osebno rabo brez plačila vsake bonitete uporabljajo še do leta 2030.