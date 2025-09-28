Vrhunski šport doživlja labodji spev! Izraelski ekipi prepovedali kolesarjenje zaradi “varnostnih razlogov”

Piše: G. B.

Kot razlog so navedli varnostne razloge po prizorih na dirki po Španiji, kjer so propalestinski protestniki večkrat zaprli ceste. Kar je bizaren izgovor.

Organizatorji tritedenske dirke v Španiji so morali večkrat ukrepati, na koncu so zadnjo etapo celo odpovedali, zaradi številnih protestov proti prisotnost ekipe iz Izraela. V tej luči so zdaj ukrepali organizatorji dirke po Emiliji Romanji s startom v Mirandoli in ciljem v Bologni. Organizatorji dirke Adriano Amici je sicer pojasnil, da so odločitev za izključitev ekipe sprejeli zaradi “zagotavljanja varnosti vseh športnikov, delavcev in gledalcev”, je poročal BBC.

Britanski mediji navaja tudi odziv kolesarke ekipe, ki je potrdila, da so organizatorji preklicali vabilo za njen nastop na dirki. “Organizatorji so navedli skrb za varnost zaradi napovedanih protestov, ki bi lahko prekinili dirko. Izjemno razočarani smo, da so grožnje z nasiljem ovirajo naš šport.”

No, vse skupaj pa je dejansko cenen izgovor, saj je znano, da Španija, ki jo trenutno vodi socialistični in propalestinsko usmerjeni premier Pedro Sanchez, namerno ni zagotovila varnosti, pač pa propalestinskim huliganom namerno pustila prosto pot do prizorišč. S tem je vrhunskemu športu zadala hudo klofuto. Očitno pa so računali ravno na to, da bodo vse naslednje kolesarske dirke zaradi “varnosti” odpovedale sodelovanje izraelske ekipe. Po vseh pravilih bi morala španska policija zagotoviti varnost tekme in prepovedati dostop protestnikom.

Vse skupaj pa je dobilo povsem političen značaj. Levičarska mestna svetnica v Bologni Roberta Li Calczi pa je pozdravilo odločitev organizatorjev dirke po Emiliji Romanji. Kot je dejala za AP, je šport sredstvo za promocijo univerzalnih vrednot, med njimi poštenosti in solidarnosti: “Veseli me, da to mnenje delijo tudi organizatorji dirke, ki so potrdili, da izraelska ekipa ne bo sodelovala na Giru dell’Emilia.” Za kakšne vrednote tu gre, ni povedala. Očitno pa zagovarja cenzuro v imenu teh vrednot.

Medtem je The Independent pred dnevi poročal, da je ekipa v lasti kanadsko-izraelskega milijarderja Sylvana Adamsa pod vse večjim pritiskom, da spremeni svoje ime. Tako naj bi glavna sponzorja ekipe zahtevala, da se iz imena odstrani povezava z Izraelom. Zahtevo sta podala tako proizvajalec koles Factor kot tudi imenski partner Premier Tech, prvi je zahteval tudi spremembo barv ekipe in zagrozil s prekinitvijo sodelovanja v nasprotnem primeru. Čeprav je večina kolesarjev v ekipi iz drugih držav, je ekipa po navedbah Independenta v zadnjih letih pod lastništvom Adamsa postala promocijsko sredstvo za Izrael.