(VIDEO) Ekipa Israel-Premier Tech bo kljub hamasovsko-levičarskemu razgrajaštvu nadaljevala dirko po Španiji – takšno lekcijo je dobil direktor dirke …

Piše: C. R.

Izraelska kolesarska ekipa Israel-Premier Tech se je odločila, da bo nadaljevala dirko po Španiji, potem ko se v zadnjih dneh na preizkušnji pojavlja vse več propalestinskih protestnikov, je ekipa zapisala na Instagramu. Dodali so, da spoštujejo pravico posameznikov do protestov, a da ti ne smejo ogrožati tekmovalcev.

Izraelska ekipa se je tako odzvala na izjave tehničnega direktorja Vuelte Kika Garcie, ki je med vrsticami namignil, da bi morala po težavah v peti, deseti in sredini 11. etapi zasedba sama zapustiti dirko.

“Israel-Premier Tech je profesionalna kolesarska ekipa in kot taka ostaja zavezana nadaljevanju dirke po Španiji,” je zasedba sprva zapisala na Instagramu. “Vse drugo bi ustvarilo nevaren precedens v športu ne le za Israel-Premier Tech, temveč za vse zasedbe. Naša ekipa je vselej zagovarjala pravico posameznikov do protestov, v kolikor ostanejo mirni in ne ogrožajo varnosti kolesarjev v glavnini,” so dodali.

Izraelska ekipa je nadalje zapisala, da so organizatorji dirke in policija storili vse, da bi ustvarili varno okolje za dirkanje, protestniki pa s svojim početjem ne pomagajo svojemu poslanstvu. “To, kar so protestniki povzročili v Bilbau ni bilo le nevarno, temveč škodi njihovemu poslanstvu, obenem pa so baskovske navijače, ki so eni najbolj gorečih v kolesarstvu, prikrajšali za konec etape, ki so si ga zaslužili,” so še zapisali.

V sredo je v etapi prišlo do več incidentov, zaradi porivanja ograj, da bi protestniki prišli na cesto ob prvem prečkanju ciljne črte, pa so se organizatorji okoli 15 km do cilja odločili, da skrajšajo etapo za tri kilometre in ne razglasijo zmagovalca. V peti etapi so protestniki v ekipni vožnji na čas za nekaj sekund ustavili ekipo Israel-Premier Techa, v deseti pa povzročili padec Italijana Simoneja Petillija, v katerem se je lažje poškodoval.

Vuelta se bo danes nadaljevala z novo razgibano etapo, končala pa prihodnjo nedeljo v Madridu.

Je pa izjava direktorja dirke po svoje zelo simptomatična, češ bolje je, “da en človek umre za ljudstvo”, kot bi dejal svetopisemski Kajfa. Ali prevedeno: bolje, da eno ekipo izključimo, kot da potem trpijo vsi drugi. Tehnični direktor kolesarske Dirke po Španiji Kiko Garcia je namreč v sredo po kaotični 11. etapi v Bilbau s številnimi propalestinskimi protesti dejal, da iščejo rešitve glede morebitnega nadaljevanja ali odstopa ekipe Israel-Premier Tech s španske pentlje. Očitno niso zmožni zagotoviti varnosti in iščejo “rešitev” s kolateralno žrtvijo.

Sredino etapo v Bilbau in okolici so morali po poročanju MMC RTVS po protestih propalestinskih organizacij, ki imajo v Baskiji zaradi zgodovinske solidarnosti do palestinskega gibanja ogromno pristašev, skrajšati in brez zmagovalca končati tri kilometre pred ciljno črto. Okoli te je bilo namreč veliko protestnikov. Na ciljni ravnini so rušili in potiskali ograje na cesto ter skušali ustaviti kolesarje, pri čemer so tvegali tako svoje kot zdravje vseh tekmovalcev, je v izjavah po dirki dejal Garcia. “Lahko si predstavljate, da je bilo za vse zelo težko. Vedeli smo, da bi lahko nastali protesti, a nas je številčnost protestnikov presenetila ob prvem prečkanju ciljne črte,” je dogajanje po poročanju portala sprva opisal Garcia.

Organizatorji so imeli dve možnosti, bodisi odpovedati celotno etapo bodisi dirkati naprej in številnim navijačem ob cesti vseeno ponuditi določeno vrsto dirkanja. “Vse ekipe so se strinjale z drugo opcijo, potem ko smo z njimi opravili pogovore med etapo,” je dodal Garcia.

Sicer pa, posnetek pove vse:

Nova žrtev levičarskega multikulturalizma je šport.

Italijanski kolesar Simone Petilli je sinoči zaradi "fripalestajn" protestnikov grdo padel.

Se pa to dogaja z žegnon španske vlade, ki je poleg slovenske najbolj antisemitska v Evropi.pic.twitter.com/SooHnQprxb — ☃️Sergij☢️ (@2021m2021) September 3, 2025