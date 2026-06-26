(SVETOVNO PRVENSTVO V NOGOMETU) Hladna prha za Američane, remi Avstralcev in Paragvajcev

Piše: C.R., STA

Turška nogometna reprezentanca se v velikem slogu poslavlja od svetovnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki. V zadnjem krogu skupine D je v Los Angelesu premagala ZDA s 3:2, na drugi tekmi v San Franciscu pa sta se Paragvaj in Avstralija razšla brez golov. V izločilne boje so napredovali nogometaši iz ZDA in Avstralije, Paragvajci še vprašljivi.

Izbranci argentinskega strokovnjaka na ameriški klopi Mauricia Pochettina so vse dvome o napredovanju razrešili po uvodnih zmagah proti Paragvaju s 4:1 in Avstraliji z 2:0. Na zadnji tekmi skupinskega dela so pred 70.492 gledalci na stadionu v Inglewoodu, med njimi so bili tudi številni zvezdniki iz sveta filma, zabave in športa, kot sta igralca Brad Pitt in Ashton Kutcher, njuna kolegica Jessica Alba, nekoč “razposajena” starleta Paris Hilton, nekdanji kapetan nemške reprezentance Ilkay Gündogan, doživeli hladno prho proti Turkom, ki se zavoljo porazov z Avstralci z 0:2 in Paragvajci z 0:1 poslavljajo od letošnjega mundiala v treh državah.

Američani so sanjsko začeli srečanje, saj je Austin Trusty svoje soigralce popeljal v vodstvo že v tretji minuti. Turki so v nadaljevanju prevzeli pobudo, najprej je v 10. minuti izenačil Arda Güler, v 31. minuti pa je Orkun Kökcü zadel za 2:1.

Tik po prihodu z velikega odmora je izenačil Sebastian Berhalter, za Turke pa je zmagoviti gol v osmi minuti sodnikovega dodatka dosegel Kaan Ayhan.

“Na današnji tekmi smo imeli druge prioritete. Želeli smo zmagati, a smo morali upoštevati tudi druge okoliščine,” je po porazu dejal Pochettino, ki je v primerjavi z zadnjo tekmo opravil kar devet menjav v začetni enajsterici.

“Tri zmage v skupini nimajo nobenega pomena, če nato izgubiš naslednjo in ostaneš brez naslova svetovnega prvaka,” je že dodal Argentinec na ameriški klopi.

Američani se bodo v šestnajstini finala 2. julija v Santa Clari pomerili z nogometaši Bosne in Hercegovine, ki so v skupini A zasedli tretje mesto.

Avstralija se je v San Franciscu s Paragvajem razšla brez golov, v svojem sedmem nastopu na svetovnih prvenstvih pa se je tretjič prebila v izločilne boje po mundialih v Nemčiji 2006 in pred štirimi leti v Katarju.

“Neverjetno. Izjemno sem ponosen na strokovni štab in igralce, to zares čudovito skupino fantov. Danes smo prikazali odlično predstavo in si zaslužili napredovanje. Zdaj gremo v Dallas, kjer bomo poskušali narediti nekaj posebnega,” je po tekmi dejal avstralski selektor Tony Popovic.

Med 32 se bodo morda uvrstili tudi Paragvajci, njihova usoda bo znana po vseh odigranih tekmah v skupinskem delu. Paragvaj je na dosedanjih treh tekmah zbral štiri točke, njegova razlika v golih pa znaša 2:4.

Doslej so se v izločilne boje že uvrstili Mehika, Južna Afrika, Švica, Kanada, BiH, Brazilija, Maroko, ZDA, Nemčija, Slonokoščena obala, Ekvador, Nizozemska, Japonska, Švedska, Francija, Norveška, Argentina, Kolumbija in Avstralija.

Nizozemska je danes v Kansas Cityju premagala Tunizijo s 3:1 in osvojila prvo mesto v skupini F. Iz te skupine so napredovali tudi japonski in švedski nogometaši po neodločenem izidu 1:1 v Dallasu.

Nizozemska se bo v šestnajstini finala pomerila z Marokom, Japonska pa z Brazilijo. Švedska je napredovala kot ena izmed osmih najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc, njena tekmica pa bo znana po vseh tekmah skupinskega dela.

Drevi ob 21. uri bosta še tekmi skupine E. V Bostonu bo tekma Norveška – Francija, v Torontu pa Senegal – Irak.