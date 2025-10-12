S klanca v klanc: Na Pogačarjevi dirki zmagal Britanec Andrew Feather

Piše: STA, C. R.

Dan po petem zmagoslavju na dirki po Lombardiji je Tadej Pogačar nastopil še na svoji dirki S klanca v klanc, kjer pa se je moral zadovoljiti z drugim mestom. Prehitel ga je 40-letni britanski amaterski kolesar Andrew Feather, specialist za vožnjo v klanec.

Na Pogačarjevi dobrodelni dirki ni bilo prostora za vse kolesarske navdušence. Nastopilo je 1189 kolesarjev, kolikor je višinske razlike med Pogačarjevim domačim Klancem pri Komendi in ciljem na tako imenovani Plaži na Krvavcu. Kar 40 odstotkov je bilo tujcev, iz 36 držav, ki jih je premamila vožnja proti najboljšemu kolesarju na svetu.

“Upam, da boste uživali. Ne se preveč zagnat! Prva dva kilometra sta res strma, tako da kar tempo do vrha,” je še v domači Komendi tekmecem svetoval Pogačar, nato pa pet minut za glavnino krenil iz Komende do konca Cerkelj, kjer se je začel več kot 14 km dolg vzpon do cilja.

Britanec je očitno znal odlično razporediti moči, dodobra unovčil pet minut naskoka iz starta in prehitel slovenskega asa, ki se je za razliko od nastopov v zadnjih tednih tokrat moral zadovoljiti z drugim mestom.