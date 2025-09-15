Neslavni zaključek La vuelte: poglejte, kako je politizacija prestižne športne prireditve slednjo povsem uničila

Piše: Bogdan Sajovic

Letošnja kolesarska dirka po Španiji »La Vuelta a España« ni imela zaključka, saj so zadnjo etapo morali organizatorji odpovedati zaradi demonstracij. Odpovedana je bila tudi slavnostna razglasitev zmagovalca.

Letošnja La Vuelta je bila močno spolitizirana. Že pred začetkom so nekatere levičarske organizacije zahtevale od organizatorja, naj prepreči nastop ekipi »Israel-Premier Tech« kar pa so organizatorji odklonili. Zaradi tega so levičarski aktivisti med dirko organizirali proteste in skušali dirko sabotirati. Na cestišče so vpadali demonstranti in motili potek dirke. Ne le to, ogrožali so tudi udeležence, saj je zaradi oviranja dirke sledilo nekaj grdih padcev tekmovalcev. Organizatorji so bili nemočni, 16. etapo so morali zaradi varnosti skrajšati za osem kilometrov. Zaključno etapo pa so morali odpovedati kar 60 kilometrov pred ciljem, odpovedana pa je bila tudi zaključna prireditev.

No, tekmovalci so si sami na parkirišču hotela organizirali zaključno proslavo in počastili skupnega zmagovalca Jonasa Vingegaarda.

Jonas Vingegaard: "It's a shame that such a timeless moment was taken away from us. I'm very disappointed about it. I was really looking forward to celebrating this victory with my team and the fans. Everyone has the right to protest, but not in a way that influences or…"

Moments like these 🥹❤️ After Vuelta stage and podiums were cancelled, riders and teams took some banners and decided to organize for themselves an award ceremony in the night at some parking lot.



V teh dogodkih je levičarski španski premier Pedro Sanchez odigral kaj čudno vlogo. Čestital je namreč demonstrantom, ki so zganjali kaos. Kar pomeni, da je odobraval izpade, ki so ogrožali varnost kolesarjev.

BREAKING: The final stage of La Vuelta, one of the world's top cycling races, was CUT SHORT after violent anti-Israel mobs stormed the finish line—attacking cyclists over the presence of an Israeli team. This is a global terrorist movement.



Kar pa se demonstrantov tiče, stvari, za katero se menda zavzemajo, s svojimi izpadi niso ravno pomagali. Tistih nekaj odstotkov evropske populacije, ki jih kolesarstvo zanima, s svoji sporočilom zagotovo niso pridobili, tistih, ki jih kolesarstvo ne zanima, pa tudi niso dosegli. In tudi ekipe, proti kateri so bili, niso uspeli pregnati iz dirke. Uspeli so torej zgolj v tem, da so pokvarili dogodek vsem ekipam in ljubiteljem kolesarstva. Ter odprli vprašanje, če se organizatorjem naslednje leto sploh splača organizirati Vuelto.