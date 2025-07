Znani prvi obrisi letošnjih duhovniških premestitev

Piše: Blagovest.si

Ob začetku poletja se marsikdo sprašuje o duhovniških premestitvah. Uradno bodo verjetno sporočene konec tega meseca, čeprav smo bili v preteklosti navajeni, da so to objavljali šele septembra.

Nekaj od teh je sicer že znanih. Prva je postala jasna že kmalu po tistem, ko je postalo znano, da dr. Janez Kozinc zaključuje poslanstvo vodje propedevtičnega letnika za bogoslovce in duhovnega pomočnika v župniji Šmarje pri Jelšah (s pripadajočimi okoliškimi župnijami Zibika, Sv. Peter na Kristan vrhu ter Sladko goro, ki jih oskrbujejo duhovniki iz Šmarja), saj je bil imenovan za novega murskosoboškega škofa. Kmalu zatem je tudi postalo znano, da ga bo na tem mestu nasledil dr. Franc Zorec, župnik v Bakovcih pri Murski Soboti in soupravitelj župnije Tišina, ki se tako začasno seli v celjsko škofijo. Obe župniji bosta po novem soupravljani in oskrbovani iz Murske Sobote (tamkajšnje stolne župnije), v njih pa bodo kot duhovni pomočniki – poleg župnika Gorana Kuharja – delovali Robert Smodiš, Matjaž Muršič Klenar in Luka Rajf, ki se vrača z doktorskega študija cerkvenega prava v Rimu in je, kot poročajo, večkrat srečeval papeža Leona XIV. še pred njegovo izvolitvijo za papeža.

Pričakovati je sicer, da v murskosoboški škofiji ne bo veliko premestitev (razen tistih nujnih), saj bo novi škof posvečen šele sredi septembra.

Precej sprememb se obeta pri redovnikih. Frančiškanski samostan Sv. Trojice v Slovenskih goricah bo po novem prazen, dosedanji župnik p. Bernard Goličnik pa odhaja na Sveto Goro na Goriškem, kjer je nekoč že deloval. Župnijo naj bi v prihodnje oskrbovali frančiškani iz Maribora. Sedaj že nekdanji provincialni minister p. Marjan Čuden pa bo ponovno postal župnik župnije Ljubljana-Vič.

Tudi pri salezijancih prihaja do sprememb. Novi župnik v Ankaranu bo postal Jožef Krnc, ki bo s tem tudi soupravitelj župnije Škofije, kjer je deloval že doslej. V obeh župnijah ostajata Mirko Rakovnik in Jože Bajzek, ki ima zadolžitve v tržaški škofiji, predvsem ob nedeljah in praznikih pa bo iz Ljubljane prihajal pomagat salezijanec Janez Potočnik. Župnijo Ankaran pa zapušča dosedanji župnik Franc Šenk.

