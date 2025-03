Znane podrobnosti včerajšnje letalske nesreče na Veliki planini: letalo sesulo planinsko kočo, pilota še vedno niso našli

Piše: C. R.

Včeraj dopoldne so mediji poročali o domnevnem strmoglavljenju manjšega letala na Veliki planini. Danes je policija sporočila podrobnosti.

Kot je znano, je okoli 9.30 zračna kontrola prometa izgubila komunikacijo z manjšim letalom znamke Mooney, ki je letelo iz Zagreba proti Švici. Stik z letalom, v katerem naj bi bila po trenutno znanih podatkih ena oseba, je bil izgubljen na območju Velike planine. Policija in gorska reševalna služba skupaj z lokalnimi gasilskimi društvi je takoj pričela z intenzivnimi aktivnostmi za izsleditev pogrešanega letala na območju Velike planine. Zaradi izredno slabih vremenskih razmer, ki so se v času reševanja še poslabšale je bilo iskanje s helikopterjem onemogočeno, saj je bila vidljivost le nekaj metrov. Območje so zato reševalne ekipe intenzivno pregledovale v skupinah, na kraj pa so morale z uporabo gondole in peš, saj na območje ni bilo možno dostopati niti z vozili.

Reševalne ekipe so nato nekaj po 12.30, na območju Velike planine pri lesenem objektu odkrile dele letala, za katere se domneva, da so od pogrešanega letala. Po pregledu širše okolice in nato podrobnega pregleda neposredne okolice objekta, v katerega je letalo trčilo, je bilo najdenih še več delov letala. Na podlagi dosedanjih ugotovitev je mogoče sklepati, da bi se pilotska kabina lahko nahajala v samem objektu oziroma njenih kletnih prostorih. Lesena koča je praktično presekana na pol in je zato izjemno nestabilna, zato vstop v objekt ni mogoč, saj v vsakem trenutku obstaja možnost zrušitve.

Zaradi zahtevnosti dostopa do objekta do sedaj tudi še ni bilo mogoče na kraju zagotoviti potrebne mehanizacije in druge opreme s katero bi lahko objekt zavarovali vsaj toliko, da bi lahko reševalne ekipe vstopile v objekt in našle pilota, sporoča PU Ljubljana.

Tudi danes zjutraj so bile vremenske razmere še zelo neugodne, zato helikopter zjutraj še ni mogel poleteli, vendar se trenutno vremenske razmere izboljšujejo. “Situaciji na terenu se prilagajamo in tako poskušamo na kraj zagotoviti potrebno opremo.”

Helikopter je v zadnjih dveh urah uspel poleteli in dostaviti tudi nekaj opreme ter moštvo. “Ker je vremenska napoved za naprej slaba, poskušamo čim bolje izkoristiti možnost helikopterja, vendar pa se hkrati trudimo vzpostaviti tudi cestno povezavo, ki je trenutno še nedostopna. Cestno povezavo se trudimo vzpostaviti predvsem, ker je napovedano izrazito poslabšanje vremena v prihodnjih dneh,” so sporočili.

Na terenu pa so že ekipe policistov in kriminalistov, gorske enote policije, ekipa Letalske policijske enote in posebne policijske enote, ter pripadniki drugih reševalnih služb. “Trudimo se narediti vse, da bi lahko čimprej varno vstopili v objekt in našli pilota, ter tako tudi pomagali zmanjšati stisko svojcev s katerimi smo v konstantnem stiku. Nato pa bodo tudi nadaljevali preiskavo o samih vzrokih za nesrečo.”

“Še enkrat pa velja poudariti, da vsem odsvetujemo gibanje na tem območju, saj s svojo prisotnostjo ovirajo delo preiskovalcev in reševalcev, prav tako pa je lahko gibanje na tem območju zanje nevarno, saj je del terena tudi prepaden.”