(ZGODOVINSKI SPOMIN) Prva odkopana žrtev komunizma ob Kolpi

Piše: Moja Dolenjska

25. julija 1943, na Sv. Jakoba dan, so v Predgradu pri Starem trgu pokopali Miho Šterka, žrtev partizanov iz leta 1942. Ubili so ga poleti 1942. Našli so ga v plitkem grobu 10 minut stran od Pregrada. Bil je pošten, priden in zelo priljubljen in je lepo skrbel za svojo družinico. Zakaj so ga ubili, nihče ne ve.”

Tako so na omrežju X zapisali v Društvu Huda jama in objavili zapis iz takratnega časa.

Iz zapisa je razvidno, da so ubitega Miha Šterka našli komaj pol metra globoko v zemlji. Prenesli so ga v Predgrad, od koder je bil sprevod ob veliki udeležbi ljudi. Sprevod je vodil starotrški župnik Jarc ob pomoči kaplana Savellija.

Miha Šterk se je rodil leta 1901 v Sodevcih pri Starem trgu ob Kolpi. Pozneje se je naselil v nasproti ležečih Blaževcih na Hrvaškem, nato se je preselil v sosednje Štefance na Hrvaškem, kjer je s poštenim delom preživljal svojo družino. Pri ljudeh je bil splošno priljubljen. Komunisti so vedeli, da njegovi močni postavi ne bi bili kos, če bi prišla ponj le dva ali trije. Bil je poštenjak, mislil je, da tudi drugi mislijo pošteno, zato so ga z zvijačo zvabili k sebi. Umrl je pod nožem krvnikov Jožefa in Rudolfa. Napoti je bil tistim, ki so mislili, da bodo s krvjo nedolžnih dospeli na rdeči prestol in bodo potem lahko še hujše gospodarili nad našim narodom kot so doslej.

Zapis:

Predgrad je 2 km oddaljeno naselje od Starega trga ob Kolpi, najbližje mesto je Črnomelj, oddaljeno 18 km.