Združenje nadzornikov se glede Debeljaka očitno prilagaja interesom Jankovića

Piše: C. R.

Menijo sicer, da bi bilo smotrno, da bi nadzorni svet o ponovnem imenovanju odločal v polni sestavi, a hkrati opozarjajo, da so postopki imenovanja nadzornikov SDH “časovno nepredvidljivi”. Kot so sporočili iz združenja, priporočena praksa nadzornemu svetu nalaga dolžnost, da zaradi zagotavljanja kontinuitete delovanja uprave postopke izvede pravočasno in odgovorno. “Pri tem se zavedamo političnega konteksta, ki pri imenovanjih v organe vodenja in nadzora državnega upravljavca vedno obstaja in je zato pogosto predmet javnih razprav,” so zapisali.

Imenovanje Žige Debeljaka za nov mandat predsednika uprave SDH ne odstopa od običajne in priporočene prakse, so se odzvali v Združenju nadzornikov Slovenije. S tem so načelno pritrdili praksi globoke države.

Nadzorni svet SDH je razpis za predsednika uprave objavil 3. oktobra, skoraj 11 mesecev pred potekom Debeljakovega aktualnega mandata na čelu uprave, za nov štiriletni mandat, ki ga bo nastopil 1. septembra 2026, pa ga je imenoval 27. novembra. Iz dela politike so prišli kritični odzivi – v SD so menili, da bi bilo treba prej popolniti nadzorni svet, predsednik SDS Janez Janša je napovedal, da Debeljak “ne bo” začel novega mandata, v zunajparlamentarni stranki Karl Erjavec – stranka Zaupanje pa so dejali, da “časovni okvir in način postopanja” odstopata od temeljnih načel dobrega korporativnega upravljanja, neodvisnosti nadzornih organov in integritete pri upravljanju državnega premoženja.

V združenju so v današnjem odzivu navedli svoja priporočila iz leta 2012, po katerih je običajno, da se nadzorni svet eno ali najpozneje pol leta pred potekom mandata odloča za ponovno izvolitev sedanjega člana uprave (reelekcija) oz. iskanje novih kandidatov za člana uprave. Priporočila pravijo, da je za to, da bi lahko pravočasno zagotovili nasledstvo v družbi, smiselno, da se postopek ocene dela člana uprave, ki se mu izteka mandat, začne dovolj zgodaj, da bi se lahko v primeru negativne ocene izvedli ustrezni postopki iskanja novega člana uprave.

Zakon določa, da članov uprave ni mogoče ponovno imenovati prej kot leto pred potekom mandatne dobe. “Če obstajajo utemeljeni razlogi za ponovno imenovanje celo leto pred potekom mandata, je treba postopke reelekcije izpeljati pred tem, sicer pa je zadnje leto mandata primeren rok za začetek postopkov reelekcije ali izbire novega člana uprave. V vsakem primeru pa je smiselno, da se ti postopki začnejo najpozneje šest mesecev pred potekom mandata,” navajajo priporočila.

V združenju nadzornikov so v današnjem odzivu tudi opozorili na dolžnost države, da pravočasno sproži postopke imenovanja članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH), katerih mandat se izteka. To bi omogočilo, da je nadzorni svet pravočasno popolnjen s petimi člani.

“Ker je ministrstvo za finance nedavno objavilo razpis za kandidaturi dveh manjkajočih članov, bi bilo smotrno, da bi nadzorni svet o ponovnem imenovanju predsednika uprave odločal v polni sestavi. Vendar pa opozarjamo, da so postopki imenovanja članov nadzornega sveta, o katerih na predlog vlade odloča državni zbor, časovno nepredvidljivi. Iz preteklih izkušenj izhaja tudi možnost, da do imenovanja ne pride ter je treba postopek ponoviti,” so navedli.

Komisija za preprečevanje korupcije pa je po poročanju POP TV v zadevi uvedla predhodni preizkus, saj so prejeli tri prijave, prvo v oktobru, drugo pretekli teden, tretjo pa danes.