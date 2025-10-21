Zastrupljanje bolnikov: Za uspeh referenduma bo proti zakonu moralo glasovati najmanj 339.205 ljudi

Piše: C. R.

Na zakonodajnem referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bo 23. novembra, bo imelo pravico glasovati nekaj manj kot 1,7 milijona volilnih upravičencev. Na današnji dan, ko so začela teči volilna opravila, ima namreč volilno pravico 1.696.025 ljudi, je objavilo ministrstvo za notranje zadeve.

Ministrstvo je omenjeni podatek objavilo na podlagi 23. člena zakona o volilni in referendumski kampanji, ki določa, da ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice, na dan, ki je določen za začetek volilnih opravil, na svojih spletnih straneh objavi število volilnih upravičencev v državi, posamezni volilni enoti in volilnem okraju.

Glede na objavljene podatke je največ volilnih upravičencev v volilnem okraju Celje 1, in sicer 29.537, najmanj pa v volilnem okraju Ruše, in sicer 12.531.

Po zakonu o referendumu in ljudski iniciativi je zakon na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti zakonu glasuje najmanj petina vseh volivcev. Glede na danes objavljen podatek o številu volilnih upravičencev bi moralo torej proti zakonu glasovati najmanj 339.205 ljudi, da bo referendum uspešen. Pri tem je treba upoštevati, da se število vseh volivcev ugotavlja od števila volivcev, vpisanih v evidenco volilne pravice na dan glasovanja na referendumu.

Volilna kampanja pred referendumom bo stekla v petek, nagovarjanje volivcev pa se bo izteklo 21. novembra ob polnoči, ko bo nastopil volilni molk. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: “Ali ste za to, da se uveljavi zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki ga je sprejel državni zbor na seji dne 24. julija 2025?”