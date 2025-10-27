e-Demokracija
Zaradi pihanja sindikalistov in nekaterih politikov v isti rog z Robertom Golobom, danes podjetja že zapirajo svoja vrata!

FokusSlovenija
Predsednik vlade Robert Golob (foto: zajem zaslona, RTV)

Piše: Celjski glasnik

Ko se igraš z denarjem drugih oziroma davkoplačevalcev je lahko žugati, da bo božičnica obvezna, tako kot je obvezen letni regres.

A pri vsej obdavčitvi, ki so jo deležna podjetja, ki na trgu ustvarjajo denar, je zgodba povsem drugačna in ko se tej retoriki pridružijo še nekateri poslanci in sindikalisti, je rezultat zapiranje podjetij. Posledično pa dobijo ljudje namesto obvezne božičnice odpovedi delovnega razmerja.

Odločitev vlade in Roberta Goloba, da si kupijo nekaj volilnih glasov, je tako dejansko privedla do zapiranja prvih podjetij v Sloveniji. Trenutno najbolj aktualna zadeva je Lars&Sven Burgers, kjer so z daljšim zapisom opozorili na neekonomsko politiko slovenske politike, ki dejansko uničuje slovensko gospodarstvo. Pri tem so opozorili, da so se dejansko proti dobrim gospodarskim praksam obrnili tudi nekateri politiki in sindikalisti, ki vse, ki naprotujejo ideji o božičnici, pozivajo, da zaprejo svoja podjetja.

In kot so zapisali pri Lars&Sven Burgers so tudi sledili tem pozivom in zaprli svoje poslovalnice. sedaj pa je vprašanje kdo od teh akterjev bo prevzel odgovornost za ljudi, ki so s tem ostali brez zaposlitve? Verjetno nihče, saj so glasovi pač vredni preveč. Prav gotovo pa to ni edino podjetje, ki bo zaradi Golobove odločitve zaprlo svoja vrata.

